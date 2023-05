Finala Eurovision 2023 va avea loc pe 13 mai în Liverpool, Marea Britanie, iar cea de-a 67-a ediție a concursului va reuni în ultima etapă câștigătorii celor două semifinale.

Concursul Eurovision se desfășoară în țara care a câștigat ediția precedentă. În finală se vor întâlni 26 de concurenți, iar toate cele 37 de state participante la Eurovision vor participa la vot.

Luke Black, Serbia. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Ucraina, în calitate de câştigător anterior, trece automat în Marea Finală, împreună cu Regatul Unit (țara organizatoare), Franţa, Germania, Spania şi Italia.

În ceea ce priveşte desfăşurarea votului, telespectatorii de acasă vor determina rezultatul celor două semifinale. Telespectatorii şi jurii profesionale votează în Marea Finală. O noutate la Eurovision 2023 este că telespectatorii din ţările neparticipante din întreaga lume vor putea vota şi vor avea ponderea unei ţări cu drept de vot suplimentar.

În Marea Finală, juriile din toate cele 37 de ţări alocă puncte 1-8, 10 şi 12 până la 10 piese, excluzând propria ţară. Publicul votează din fiecare ţară, pe baza live-ului din Marea Finală, şi voturile sunt folosite pentru a aloca aceeaşi scară de puncte, cu restul numărând pentru o altă ţară.

Din prima semifinală Eurovision 2023 s-au calificat:

Noa Kirel din Israel cu melodia Unicorn

Käärijä din Finlanda cu melodia Cha Cha Cha.

Loreen din Suedia cu melodia Tattoo

Luke Black din Serbia cu melodia Samo Mi Se Spava

Pasha Parfeni din Republica Moldova cu melodia Soarele și luna

Vesna din Republica Cehă cu melodia My sister's Crown

Remo Forrer din Elveția cu melodia Watergun

Alessandra Mele din Norvegia cu melodia Queen of Kings

Let 3 din Croația cu melodia Mama SC!

Mimicat din Portugalia cu melodia Ai Coracao

Au mai participat în această semifinală:

Mia Nicolai din Olanda cu melodia Burning Daylight

Sudden Lights din Letonia cu melodia Aijā

Wild Youth din Irlanda cu melodia We Are One

The Busker din Malta cu melodia Dance (Our Own Party)

TuralTuranX din Azerbaidjan cu melodia Tell Me More

În a doua semifinală va concura și reprezentatul României la Eurovision 2023, Theodor Andrei:

Monika Linkytė din Lituania cu melodia Stay

Alika Milova din Estonia cu melodia Bridges

Piqued Jacks din San Marino cu melodia Like an Animal

Brunette din Armenia cu melodia Future Lover

Diljá din Islanda cu melodia Power

Salena din Austria cu melodia Who the Hell Is Edgar?

Andrew Lambrou din Cipru cu melodia Break a Broken Heart

Joker Out din Slovenia cu melodia Carpe Diem

Theodor Andrei din România cu melodia D.G.T. (Off and On)

Iru Khechanovi din Georgia cu melodia Echo

Albina & Familja Kelmendi din Alania cu melodia Duje

Reiley din Danemarca cu melodia Breaking My Heart

Blanka Stajkow din Polonia cu melodia Solo

Voyager din Australia cu melodia Promise

Stef Caers din Belgia cu melodia Because of You

Victor Vernicos din Grecia cu melodia What They Say

