Cântărețul Marcel Pavel, diagnosticat cu coronavirus și internat zilele trecute la Institutul "Matei Balş", a mărturisit într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că "are încă o perioadă dificilă de trecut".

"În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului "Matei Balș" am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului "Matei Balș"", a scris artistul. Acesta a mai precizat că a contactat "o dublă pneumonie corelată cu Covid-19"

Marcel Pavel a fost dus cu izoleta la spital, în urmă cu două nopți. Cântărețul se simțea rău de câteva zile, însă credea că are o simplă răceală. „Sunt răgușit, cred că am răcit la filmări. Familia mea se simte bine”, declarase Marcel Pavel în urmă cu o zi.

Marcel Pavel are 60 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România.

