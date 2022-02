Marius Vintilă se alătură echipei Digi FM

Omul cu peste 20 de ani de experiență în radio, atât în programe, cât și în campanii de marketing, este noua voce oficială Digi FM, începând din 1 februarie.

După venirea colegului Vlad Craioveanu, responsabil cu după-amiezele ascultătorilor anunțăm, cu bucurie, că Marius Vintilă, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite voci din eterul românesc, se alătură echipei Digi FM. Marius își va lăsa amprenta vocală unică pe toate producțiile postului, devenind de la începutul acestei luni, al doilea voice over al rețelei radio cu cea mai mare acoperire din România, Digi FM.

„Sunt bucuros să fac parte din nou dintr-o echipă de radio, mai ales că majoritatea viitorilor mei colegi îmi sunt în același timp foști colegi. A fost o plăcere să mă prezint la interviul pentru acest job. El ne-a oferit ocazia să vorbim atât despre vremurile bune de altădată, cât și despre vremurile bune care vor veni. Dincolo de cadrul familiar în care îmi voi defășura activitatea există însă seriozitatea cu care am învățat să tratăm radioul în peste 20 de ani de când ne ocupăm cu asta. Aceasta este provocarea din fiecare zi pentru noi, cei care suntem vechi în meserie. De asemenea, voi lucra în premieră la un radio de știri, de aceea mă aștept să am multe de învățat de la colectivul redacțional” spune Marius Vintilă.

Directorul Digi FM, Cătălin Ivan, completează: „Pentru noi, venirea lui Marius Vintilă în echipa Digi FM este o veche dorință, acum împlinită. Talentul, tonul inconfundabil, versatilitatea și experiența lui ne-au adus împreună pentru a livra mesaje memorabile. Marius este un profesionist care va ajuta Digi FM să-și ducă la următorul nivel comunicarea cu cei peste un million de ascultători”.

Marius Vintilă este emblematic pentru tot ce înseamnă voce radio și tv în România. Cei care poate nu își mai aduc aminte de prezența lui în echipa PRO FM, cunosc cu siguranță alte producții TV și radio, care îi poartă „semnătura vocală”. Marius va lucra împreună cu Mara (Camelia Panaitescu), o voce cunoscută atât din campanii publicitare, cât și din colaborări muzicale cu trupe precum Zob, Sensor și Subcarpați.

Echipa Digi FM îi urează bun venit și să ne auzim cu bine!

