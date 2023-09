Scenariștii de la Hollywood își încheie greva. Ce emisiuni și filme se întorc la TV și pe platformele de streaming

Scenariștii de la Hollywood își vor încheia greva la miezul nopții, ora Pacificului (07:01 GMT), miercuri, după aproape cinci luni. Writers Guild of America (WGA) a transmis într-o declarație că liderii sindicali „au votat în unanimitate ridicarea ordinului de restricție și încetarea grevei”, conform BBC.

Cei 11.500 de membri WGA vor vota apoi dacă să aprobe un acord de trei ani care oferă majorări de salariu și protecții privind utilizarea inteligenței artificiale.

O dispută separată implică actorii, care încă sunt în grevă

Greva scenariștilor a început pe 2 mai, la care s-au alăturat pe 13 iulie actorii Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), fiind cea mai lungă grevă care a afectat Hollywood-ul în ultimele decenii. Cu toții au protestat în privința salariului și a utilizării inteligenței artificiale (AI) în industrie.

Greva a costat economia SUA în jur de 5 miliarde de dolari, potrivit unei estimări a economistului Kevin Klowden de la Institutul Milken.

Disputa a oprit multe dintre cele mai importante producții americane, inclusiv Billions, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things, Abbott Elementary și mai multe talk-show-uri de zi și de noapte.

La începutul acestei săptămâni, scenariștii au declarat că au ajuns la un acord provizoriu cu șefii studiourilor, deși nu au fost oferite detalii.

Printre lucrurile obținute de scenariști în acordul care a pus capăt grevei se află și o creștere imediată a salariului minim a majorităţii scriitorilor cu 5%, cu încă 4% în mai 2024 şi cu încă 3,5% în mai 2025. Contribuţiile la fondul de sănătate vor creşte cu o jumătate de punct procentual, ajungând la 12% din câştigurile declarabile ale companiilor. Iar scriitorii care lucrează la acelaşi scenariu nu vor mai fi nevoiţi să împartă contribuţiile la pensie şi la sănătate, conform News.ro, care citează CNN.

Scriitorii s-au arătat deosebit de îngrijoraţi de creşterea streaming-ului, deoarece pierd din drepturile reziduale pe care emisiunile de televiziune tradiţionale le plăteau atunci când erau reluate.

Pentru marile proiecte de streaming, şi anume producţii de lung metraj cu un buget de cel puţin 30 de milioane de dolari, remuneraţia minimă a scriitorilor pentru o poveste şi un telejurnal va creşte cu 18%, ajungând la 100.000 de dolari. Plăţile minime reziduale pentru producţiile de streaming cu buget mare vor creşte cu peste un sfert, iar alte remuneraţii reziduale pentru serviciile video la cerere vor aduce un bonus de 50% scriitorilor atunci când emisiunile sunt vizionate de o cincime din abonaţii interni în primele trei luni de derulare a proiectului.

Aceasta înseamnă că scenariştii ar putea lua acasă mai mult de 9.000 de dolari pentru un episod de o jumătate de oră şi mai mult de 16.000 de dolari pentru un episod de o oră pentru producţiile cu buget mare de pe serviciile de top.

Aceste servicii, precum Netflix, Disney+ şi Max, s-au angajat, de asemenea, să crească transparenţa cu privire la numărul de ore de difuzare a anumitor programe.

"AI nu poate scrie sau rescrie materiale literare", potrivit rezumatului acordului, care menţionează, de asemenea, o cerinţă conform căreia materialele generate de AI trebuie să fie dezvăluite scriitorilor.

Ce emisiuni TV vor reveni odată cu încheierea grevei scriitorilor

Spectacolele care își vor recupera scriitorii includ The Last of Us, Billions, Stranger Things, The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets și Abbott Elementary.

Cu toate acestea, greva actorilor în curs înseamnă că nu toți vor putea relua imediat filmările.

Primele emisiuni TV pe care publicul le va vedea probabil din nou în emisie sunt cele care nu implică actori, cum ar fi talk-show-urile de zi și cele care programate noaptea târziu.

Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert și Seth Meyers se numără printre gazdele emisiunilor TV care se pot întoarce acum pe platourile studiourilor. Publicul se poate aștepta să-i revadă pe unii dintre ei încă din octombrie.

Programele de zi The Jennifer Hudson show și The Talk sunt, de asemenea, așteptate să se reia foarte curând.

„Producțiile lor ar fi toate gata să înceapă”, a declarat o sursă pentru Variety. „Și-au adus înapoi echipa pentru acele show-uri. I-ar avea pe toți din echipe pregătiți și probabil că ar putea merge destul de repede producțiile când vor decide să înceapă”.

Dramele și comediile TV vor reveni mai greu, atât din cauza grevei actorilor, cât și a logisticii complicate necesare pentru a reporni producțiile la scară largă.

Sfârșitul grevei WGA nu readuce Hollywood-ul la normal, deoarece sindicatul actorilor care s-a alăturat protestului în iulie rămâne în grevă.

La fel ca scriitorii, actorii caută să-și îmbunătățească salariile, condițiile de muncă și beneficiile de sănătate și pensii. De asemenea, actorii sunt dornici să stabilească limite pentru utilizarea inteligenței artificiale în viitoarele producții de televiziune și film.

Acordul WGA care a scos scenariștii din grevă ar putea acționa ca un șablon pentru SAG-AFTRA, pentru a-și redacta propriul acord cu studiourile de la Hollywood.

