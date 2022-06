În competiția pentru titlul de „cel mai urât câine din lume” au fost înscriși zeci de patrupezi din întreaga lume. Concursul, care a avut loc în Statele Unite, a fost câștigat de Mister Happy Face, un câine fără rasă, din Arizona, iar toată lumea a fost de acord că își merită pe deplin titlul.

Însă, așa cum se vede din galeria foto, competiția la concurs a fost destul de strânsă.

Cei mai urâţi câini din lume s-au întrecut într-o competiţie mondială în Statele Unite FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Mister Happy Face, care are în jur de 17 ani, a fost adoptat de la un adăpost de animale în urmă cu numai 1 an. Stăpâna lui s-a încăpățânat să-l ia acasă și să-i ofere afecțiune, în ciuda faptului că veterinarii i-au spus că mai are doar câteva săptămâni de viață.

Dar Mister Happy Face a dat peste cap toate pronosticurile și, mai mult de atât, acum participă la concursuri și câștigă premii.

Mister Happy Face a primit odată cu titulatura de „cel mai urât câine din lume” și un cec în valoare de 1.500 de dolari.

