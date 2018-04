Maimuța buclucașă din Neamț a devenit vedetă la Zoo

O maimuţă care a reuşit sâmbătă să-i pună pe jar pe angajaţii Grădinii Zoo din Piatra Neamţ, după ce a evadat, a devenit, între timp, vedeta parcului. Angajaţii grădinii se gândesc acum să-i dea și un nume animalului, conştienţi că mulţi vizitatori au plătit bilet doar ca să o cunoască pe maimuţa buclucaşă.

Animalul a reuşit să scape în momentul în care a fost scos de angajaţi din boxă pentru administrarea unor tratamente. Maimuţa a fugit la câteva sute de metri de adăpost şi s-a refugiat speriată pe acoperişul unei case. Jandarmii şi câţiva angajaţi ISU au încercat în fel şi chip să prindă animalul evadat: cu o plasă de fluturi, s-au urcat pe o scară de intervenţii, dar a fost degeaba. Timp de cinci ore, maimuţa s-a plimbat în voie prin oraş. În cele din urmă, un medic veterinar a reuşit să o tranchilizeze şi a dus-o în siguranţă înapoi în adăpost.

Acum, maimuţa care a alertat autorităţile din Piatra Neamţ s-a întors în grădina zoologică. Este alături de familia ei, iar în perioada următoare i se vor face investigaţii medicale.

Chiar dacă incidentul de sâmbătă a lăsat urme adânci în orgoliul îngrijitorilor de la Grădina Zoo din Piatra Neamţ, escapada maimuţei a fost o adevărată gură de oxigen pentru parcul de la poalele munţilor Pietricica. Maimuţa fugară a devenit atracţia principală a grădinii.

Am venit să văd maimuţa care a dispărut. Erau şi ei curioşi, spune o doamnă însoțită de copii.

Am zis că hai să intrăm şi la gradină să o vedem și am fost foarte dezamăgite, că nu am văzut-o până la urmă, spune o altă doamnă.

- La maimuţa care a fugit ieri din grădină.

- Aţi venit special să o vedeţi?

- Da, am venit cu copiii.

Fugara are 10 ani şi a fost adusă în urmă cu trei zile, printr-un transfer, de la o grădină zoologică din judeţul Suceava. Este unul dintre cei patru membri ai unei familii de macaci. Vorbim de o primată ce trăieşte din Japonia în Afganistan, din Africa de Nord și până în sudul Europei. În oraşul Lopburi din Thailanda, trăiesc mai multe astfel de maimuţe decât oameni.

Între timp, conducerea parcului zoo a început o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat pentru cele întâmplate sâmbătă.

„Problema va fi tratată cu toată seriozitatea pentru că nu ne dorim să se mai întâmple astfel de evenimente şi vom lua toate măsurile ce se impun”, spune Vlad Tudor, de la Serviciul de comunicare al Primăriei din Piața Neamț.

Cunoscut de localnici sub numele de Parcul Urşilor, Parcul zoologic din Piatra Neamţ este unul dintre cele mai frumoase din ţară.