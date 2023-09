Ozzy a fost căutat cinci zile pe munte, inclusiv cu drone. Povestea cățelului dispărut în Brașov a dus la o mobilizare de proporții

Ozzy, un câine din rasa Beagle dispărut în județul Brașov, a fost găsit după o mobilizare exemplară a oamenilor. Timp de cinci zile, Ozzy a fost căutat inclusiv cu ajutorul dronelor și al salvatorilor montani.

Ozzy are șase ani și s-a rătăcit în munții Bucegi, în apropiere de refugiul Țigănești. Stăpâna cățelului din rasa Beagle a lipit afișe în zonă și a cerut ajutor și pe rețelele sociale pentru a-l găsi. Zeci de oameni impresionați de povestea lui Ozzy, care are probleme de sănătate și trebuia să primească medicamente, s-au mobilizat și au plecat în căutarea lui.



"Ne-am dat seama că dacă fiecare dintre noi face un mic efort o putem ajuta pe Simona să-l găsească pe Ozzy. Și am mers cu prietenul meu să refacem traseul pe unde cățelul a fost pierdut", spune o tânără.



"M-am întâlnit cu Simona spre seară, începea să se întunece, ea urca singură, m-a emoționat, rămânea singură pe munte, noi toți coboram, ea urca, urma să rămână la cabană, să-l caute, să-l aștepte că poate apare în zonă.", a adăugat o altă femeie.

Simona Dumitru: "Au fost oameni care și-au luat concediu să meargă cu mine pe munte, oameni care au alergat ultra maraton doar ca să-l caute pe Ozzy, oameni care au făcut schimb de tură și s-au trezit la 6 dimineața să urce să-l caute. Mă sunau oameni să mă întrebe dacă am unde sa dorm, dacă am ce să mănânc, dacă mă pot ajuta cu ceva".

Ozzy a fost căutat inclusiv cu ajutorul dronelor și al salvamontiștilor.

Răzvan Iancu - purtător de cuvânt la Primărie Râșnov: "Câinele a fost căutat pe traseul cabana Diham Mălăiești i Refugiul Țigănești, nu a fost găsit. Sâmbătă dimineață a fost văzut în zona cabanei Mălăiești, cei de acolo au încercat să-l prindă dar, probabil fiind foarte speriat, nu au reușit."

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Impresionanta mobilizare a avut până la urmă rezultat. Ozzy a fost găsit chiar de salvatorii montani, în zona Bran. După cinci zile de căutări, s-a întors în brațele stăpânei.

Editor : G.M.