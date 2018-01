VIDEO. O balenă cu cocoașă protejează un om de un rechin. „Putea fi un atac mortal”

Imagini spectaculoase au fost surprinse de un biolog în Insulele Cook din Pacificul de Sud: Nan Hauser înota în largul insulei Rarotonga, moment în care o balenă cu cocoașă începe să o împingă. După ce a ieșit din apă, ea a aflat că mamiferul încerca să o protejeze de un rechin tigru. Femeia spune că oamenii de știință nu au mai văzut până acum un asemenea comportament la balene.

Biologul Nan Hauser spune că balena mascul de 25 de tone a apărat-o de ceea ce „putea fi un atac mortal” din partea unui rechin tigru și că întâmplarea prin care a trecut ar putea fi dovada că balenele au în natura lor intuiția de a apăra alte specii, inclusiv oamenii.

Femeia în vârstă de 63 de ani, angajată activ în apărarea animalelor marine, a povestit că balena a ascuns-o sub aripa pectorală și a împins-o timp de zece minute cu capul și cu gura.

Ea și-a dat seama ulterior că a fost salvată, când a ieșit din apă, și a publicat un scurt film cu întâmplarea avută.

„Am petrecut 28 de ani protejând balenele și în acel moment nu mi-am dat seama că balena mă proteja pe mine”, a spus Nan Hauser, potrivit The Independent.

Biologul a mai spus că în cele trei decenii de activitate nu a mai văzut un asemenea comportament din partea acestor mamifere, mai ales că o a doua balenă își agita coada ca să alunge rechinul.

Însă, în ciuda altrusimului arătat de balene, femeia a spus că s-a temut pentru viața ei și din perspectiva gesturilor făcute de mamifer.

„Nu eram sigură de ce voia balena să facă atunci când s-a apropiat de mine și nu s-a oprit timp de zece minute să mă împingă. În 28 de ani, nicio balenă nu a fost așa de tactilă cu mine și atât de insistentă să mă pună pe capul ei sau în jurul ei, să mă bage sub aripa ei pectorală uriașă. Am încercat să mă îndepărtez, de frică să nu mă împingă sau să mă lovească prea tare. Am încercat să nu mă panichez, ca să nu perceapă frica mea”, a mai povestit Hauser.

Deși ea nu a văzut rechinul în acele momente, fiind preocupată cu balena, ea a povestit că „alți pescari și scufundători au văzut același rechin în apropiere. Era în jur de 6 metri”.

Biologul a mai spus că a auzit de alte gesturi de „altruism” din partea balenelor cu cocoașă, în timp ce își protejau puii, sau alte specii de balene ori delfini, însă oamenii de știință nu au mai văzut până acum ca aceste mamifere să protejeze oamenii, așa cum se întâmplă de exemplu în cazul delfinilor.

Acum, Nan Hauser speră să atragă atenția asupra acestui gest al balenelor și să lupte mai eficient pentru protejarea lor.