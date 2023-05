Beyoncé și Jay-Z au doborât multe recorduri în muzică, dar acum au stabilit unul nou: au cumpărat cea mai scumpă locuință din istoria Californiei.

Beyoncé Knowles și Jay-Z, pe numele lui real Shawn Carter, au cumpărat o proprietate de 200 de milioane de dolari în Malibu, California. Se pare că au primit și o reducere, pentru că inițial prețul domeniului era de 295 de milioane de dolari, potrivit Forbes.

Beyoncé și Jay-Z au cumpărat cea mai scumpă locuință din istoria Californiei, de 200 de milioane de dolari FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Proiectat de renumitul arhitect japonez Tadao Ando, conacul se întinde pe 9.000 de metri pătrați și construcția lui a durat cam 10 ani și jumătate. Casa modernă a fost finalizată în 2014.

Vânzătorul este colectionarul de artă din Los Angeles Bill Bell Jr., care este moștenitorul unei averi făcute din telenovele. Tatăl său, William J. Bell, a produs celebrele telenovele The Young and the Restless (Tânăr și neliniștit) și The Bold and the Beautiful (Dragoste și Putere).

Potrivit L.A. Times, Bell a achiziționat proprietatea la sfârșitul anilor 1990 pentru 14,5 milioane de dolari și l-a angajat pe Ando să creeze o structură modernistă din sticlă și beton. Bell este considerat unul dintre cei mai mari colecționari de artă din lume, deținând numeroase opere de artă de Jeff Koons, Andy Warhol, Damien Hirst, Marcel Duchamp și mulți alții.

Casa de beton are vedere la Oceanul Pacific și are caracteristici uimitoare, o peluză întinsă pe ambele laturi, oferind multă intimitate pentru ultra-celebra familie de cinci persoane. Vânzarea a fost intermediată de Kurt Rappaport, un agent imobiliar foarte cunoscut, care a reprezentat atât cumpărătorul, cât și vânzătorul în tranzacție.

Casa uimitoare are și o plajă privată, o piscină infinită multe elemente Zen.

Casa a fost scoasă la vânzare într-un circuit închis și nu se știe câte dormitoare și băi are sau ce facilități, dar e simplu de intuit că dotările sunt pe măsura gusturile extravagante ale celor doi artiști.

