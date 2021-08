Priveliște inedită pe o stradă din Satu Mare. Doi soți au amenajat o grădină-curcubeu, care atrage toate privirile

Doi soți din Satu Mare și-au transformat grădina într-o adevărată atracție turistică. Zeci de culori, o cadă în loc de piscină, umbrele și șezlonguri. Sunt numai câteva dintre lucrurile care îi conving pe oameni să se oprească și să privească în interior. Toate sunt făcute din obiecte vechi. Au reinterpretat chiar și o coloană a infinitului, construită din cutii de bere.

Oricine trece pe strada Bradului din Satu Mare nu are cum să nu observe curtea soților Lăpuște. O îmbinare de culori și de obiecte cum rar s-a întâlnit. Toate sunt creațiile lui nenea Mihai.

Îl găsim mulțumit stând într-un șezlong-leagăn: „Am unde face baie, am umbrelă, cine trece pe aici zice că așa-i ca la mare”, spune Mihai Lăpuște, pensionar.

Ne prezintă apoi grădina și ne spune cum i-a venit ideea:

„Am fost în pandemie și nu am avut ce face. Am făcut terasa, gardul, prima dată, era fântâna acolo. Și am spart-o și mi s-a părut că nu arată bine o casă fără fântână și dintr-un butoi de 200 de litri am făcut o fântână artizanală. Aici, dacă nu este ștrand în Satu Mare, mi-am pus o cadă. Și când e apa caldă, fac baie acolo. Aici, mă spăl pe picioare. De la second-hand am luat păpușile astea, am fost de trei ori până la Recea și am adus câteva plase”, ne explică gazda.

De aproape 2 ani lucrează Mihai Lăpuște la amenajarea grădinii sale. A adunat peste 600 de cutii de bere, pe care le-a expus, cu grijă, în toate colțurile. „Mie mi-a venit așa, în cap. Nu m-am interesat de la nimeni. Coloana infinitului de bere. Amu' s-a decolorat, că e de doi ani”, spune nenea Mihai.

În curtea soților Lăpuște mai sunt jucării de pluș, cizme vechi folosite pe post de ghiveci de flori sau tablouri 3D.

„Băiatul cu nepotul l-au ajutat la gard, când a făcut gardul, dar așa, la astea, nu, că el făcea”, spune soția, Viorica Lăpuște.

„Nu aveau ei răbdare să facă ca mine!”, spune mândru pensionarul.

Vecinii sunt încântați.

„Îi super, am mai văzut în străinătate, deci e o atracție foarte specială. Eu îs surprins”, spune unul dintre ei. „Ar trebui mai mulți cetățeani să ia inițiativa”, adaugă tânărul.

„Chiar m-au surprins. Cu culori, cu... ar trebui să ia inițiativa mai mulți vecini, fiindcă mai ales pe pandemia asta, ar aduce zâmbetul pe buzele la toți”, este de părere o femeie.

Mihai Lăpuște a fost electrician timp de patru decenii. De 5 ani, atât el, cât și soția, au ieșit la pensie. Și nu vor să se oprească aici cu amenajarea grădinii. Când vor rămâne fără spațiu în curtea din față, sunt hotărâți să dea puțină culoare și grădinii de legume.

