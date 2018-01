Marius Tudosiei: "Mâncarea românească e minunată, trebuie să ne ocupăm să o aducem în actualitate"

Marius Tudosiei a fost invitatul lui Cătălin Striblea în cadrul unui interviu LIVE, din cadrul rubricii Oameni de Colectie, pe pagina de Facebook DigiFM. Fost jurnalist și marketing manager, Marius este acum proprietarul Băcăniei Vechi şi realizator al emisiunii "Sănătatea în bucate", difuzată de postul de televiziune Digi24.

Marius Tudosiei vine din satul Dersca, județul Botoșani, dintr-o familie tradițional românească. Tatăl său a fost preot, iar mama sa a fost profesoară de matematică. El a povestit că, stând prin bucătărie și ajutându-le pe mama și cele două surori la gătit, a deprins și el această pasiune culinară. Mai mult, datorită faptului că aveau grădină, unde cultivau legume și creșteau păsări, a avut norocul de a mânca mereu sănătos și a rămas cu amintirea preparatelor tradiționale.

Marius Tudosiei a povestit despre inițiativa sa de a dona 9% din încasările de la bistro-ul Băcănia Veche The Charity Shop.

"Noi donăm 9% din încasări, nu din profit. Mi se pare un pic nedrept să fie din profit. O parte din venituri se duc către Hospice Casa Speranței. Când am deschis bistro-ul am început cu 6% și am crescut cu câte un procent, că așa a fost înțelegerea. Noi am stabilit că facem proiectul ăsta înainte să aflu că și tata o să moară de cancer. Într-un fel, e o liniște pentru mine pentru că n-a fost o reacție și mă gândesc cu bucurie la lucrul ăsta. L-am stabilit cu mult înainte să aflăm că e bolnav."

Marius a povestit că s-a apucat de gătit cu regularitate atunci când s-a mutat cu sora lui cea mare într-un apartament închiriat, iar ea nu mai avea timp de acest lucru, din cauza sesiunii.

El a dezvăluit că, desi soția sa, Ioana, gătește foarte bine, face el asta, de cele mai multe ori. Totul, din cauza faptului că el are o viteză mai mare, făcând asta zilnic, și preferă să termine cât mai rapid preparatul.

Marius Tudosiei ajunsese, pe vremea când încă era jurnalist, să cunoască foarte mulți producători, prin prisma nevoilor familiei sale de a mânca produse sănătoase.

"Descoperisem producători de carne, producători de brânză, furnizori de legume, furnizori de păsări. Aveam un portofoliu destul de bun. Mi-am dat seama că nu are sens să fac un restaurant. Mi-am dat seama că are sens să fac o prăvălie, în care, tot ce adunam pentru mine, să adun și pentru alți oameni. Și așa s-a născut proiectul Băcănia Veche. Foarte chinuit, trebuie să recunosc. Aveam doar o poftă incredibilă să adun mâncare bună."

Cătălin Striblea a fost curios să afle ce mănâncă bine românul, având în vedere că Marius deține și un bistro, pe lângă prăvălie.

"Sarmalele sunt bullet proof. Nu reușim să scoatem sarmalele din meniul de la bistro. Dacă avem trei săptămâni legate fără sarmale, iese scandal. Nu putem să nu avem o săptămână pilaf, pilaful ăla simplu cu legume. Cârnații proaspeți, ciulamaua de pipote. Mâncarea românească e minunată, trebuie să ne ocupăm să o aducem în actualitate. Adică nu ar mai trebui să o gătim în grăsime. Atunci, dacă o actualizezi un pic pe nevoile omului modern, o să aprecieze mereu mâncarea asta", a conchis el.