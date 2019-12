Veganii extremiști din Franța au trecut la atacuri. Măcelar: „Am rămas cu o coastă ruptă, n-am putut lucra o săptămână”

Bucătăria franceză, cunoscută în toată lumea, e în mijlocul unui război cultural. O viață bună în Franța include și răsfățuri culinare precum anumite preparate din carne, brânzeturi sau pește. Mâncarea e atât de apreciată, încât figurează în patrimoniul mondial UNESCO din 2010. Dar un grup de vegetarieni a declarat război acestui meniu. Vor ca toate produsele de origine animală să fie interzise. Și recurg la metode radicale împotriva măcelarilor, a restaurantelor și a comercianților pentru a-și face cunoscut demersul.

E ora 6 dimineața, piața Saint Quentin. Steevens Kissouna își pregătește standul. E măcelar organic, iar asta înseamnă că vinde numai carne provenită de la animale crescute conform standardelor organice. Îi este greu să înțeleagă lumea din jur. Astă-vară, standul său a fost atacat de un grup de activiști vegani. I-au turnat vopsea roșie pe produse. Activiștii au filmat atacul și au publicat apoi înregistrarea pe Internet cerând „dreptate pentru animale”.

„Când am ridicat privirea, aveam în față 15-20 de oameni, scandând lozinci pentru animale. Totul s-a întâmplat foarte repede. Am ieșit de după tejghea și imediat a izbucnit lupta. Am rămas cu o coastă ruptă, n-am putut lucra o săptămână”, povestește măcelarul Steevens Kissouna.

Ce vor veganii radicali din Franța

Atacatorii făceau parte dintr-o asociație internațională cu sediul în orașul francez Strasbourg. Acolo l-am întâlnit pe studentul suedez Jesper Gustafsson, activist pentru drepturile animalelor.

Jesper Gustafsson, activist pentru drepturile animalelor, este de acord cu metodele extremiste în susținerea cauzei în care crede

„S-a dovedit că o dietă vegană este suficientă pentru toate grupele de vârstă. Atunci de ce să măcelărești în continuare animale? Mi se face greață. Trăim într-un sistem în care oamenii își bazează existența pe crime în masă. În fiecare zi, trei milioane de animale sunt ucise în Franța”, spune tânărul.

Gustafsson consideră că atacul de la standul măcelarului Kissouna este absolut justificat. Faptul că este un măcelar organic și are grijă de bunăstarea animalelor este irelevant pentru el.

Potrivit veganilor radicali, francezii ar trebui să se descurce și fără brânză, deoarece, spun ei, industria produselor lactate este la fel de crudă cu animalele.

Produsele de origine animală ar trebui, pur și simplu, interzise.

Ce spun patronii de restaurante

În țara finei gastronomii, așa o propunere provoacă indignare.

Fie că este vorba despre midii din Normandia sau jambon de Bayonne, multe delicatese franțuzești sunt făcute din produse animale. În plus, bucătăria franceză se bucură de protecție în patrimoniul cultural mondial UNESCO.

Oameni precum patronul restaurantului „Florent Piard” ar putea fi vizați de activiștii vegani. Dar el nu se teme că și-ar putea pierde clienții.

„Dacă încercați să obligați oamenii să mănânce mai puțină carne, nu veți reuși. Dimpotrivă - vor dezvolta o contrareacție. Își vor spune că e absurd ce li se cere și vor mânca mai multă carne ca oricând”, spune Florend Piard.

Veganii extremiști câștigă teren în Franța

Cu toate acestea, veganii radicali câștigă teren în Franța. Îi șochează pe trecători cu acțiuni neașteptate și speră că Franța va deveni un vârf de lance în lupta împotriva consumului de produse de origine animală.

„E posibil să avem mai puțini vegani decât alte țări precum Marea Britanie sau Statele Unite, dar sper că măsurile radicale vor veni de aici, din Franța. Nu trebuie să fim milioane. Suntem puternici. În timpul acțiunilor noastre, eliberăm animale din grajd și le salvăm de la sacrificare”, explică Vincent Aubry, activist.

Steevens Kissouna este profund șocat că el, ca măcelar, a fost vizat de acești activiști.

„Comerțul e tot ce am. Sunt foarte fericit când un client revine și îmi spune că produsele mele sunt deosebit de bune. E o senzație extraordinară, uneori nu-mi găsesc cuvintele”, mărturisește Steevens Kissouna.

„Unele meserii trebuie să dispară!”

Existența măcelarilor precum Kissouna este complet irelevantă pentru activistul Jesper Gustavsson. Câtă vreme animalele suferă, spune el, profesia este meschină.

„Profesiile inacceptabile din punct de vedere moral trebuie să dispară. Spre exemplu, nu mai există călăi. N-a mai fost nevoie de ei și profesia a dispărut”, explică Gustafsson.

Activiști moderați pentru drepturilor animalelor din Franța îi privesc cu suspiciune pe cei radicali. Brigitte Gothiere luptă pentru bunăstarea animalelor de ani buni și nu crede că acțiunile violente vor da rezultate.

„Când arunci cu pietre în măcelării, discuția se reduce la dacă ai voie sau nu să mănânci carne. Întrebarea despre modul în care animalele sunt tratate e complet uitată”, arată Brigitte Gothiere.

E ora 8:00 seara și Kissouna își închide standul. De la acel atac, e recunoscător pentru fiecare zi liniștită, când nu se întâmplă nimic rău.

„În niciun caz nu voi renunța la slujba mea. Am început ucenicia la 14 ani, acum am 34 de ani. Tot ce fac, fac cu pasiune și așa va fi mereu”, dă asigurări măcelarul.

Kissouna se simte dator Franței, leagănul gastronomiei.

