GALERIE FOTO. Ținute spectaculoase inspirate de zeiţe, îngeri, dar şi de Papă la Gala Met 2018

Rihanna, Katy Perry şi alte vedete au purtat ţinute inspirate de zeiţe, îngeri, dar şi de Papă la Gala Met 2018, care a avut loc luni seară, în New York, ediţia având ca temă religia catolică, scrie Reuters citat de News.ro.

GALERIE FOTO:

12

Foto: Gulliver/Getty Images

Katy Perry a purtat un costum de arhanghel, Rihanna a ales un costum de Papă, iar Kim Kardashian s-a prezentat drept o zeiţă cu ţinută aurie

Accesorii precum cruci din metale preţioase, văluri, dar şi coafuri inspirate din aura sfinţilor au fost purtate de vedete pe covorul roşu.

De la sfinţi la păcătoşi, invitaţii la eveniment au respectat tema ediţiei din acest an a galei, „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” („Trupuri dumnezeieşti: Modă şi imaginaţia catolică”), la Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.

Foto: Gulliver/Getty Images

Deşi multe voci au exprimat îngrijorări că această temă a galei ar putea face ca ediţia din acest an a galei Met să fie cea mai controversată din toate timpurile, cele mai multe celebrităţi – actriţe, modele şi cântăreţe au avut ţinute decente.

Rihanna, una dintre gazdele evenimentului din acest an, s-a costumat în Papă, purtând o mitră şi o rochie scurtă, precum şi o pelerină creată de Maison Margiela.

Katy Perry a impresionat cu o ţinută cu aripi uriaşe, acoperite cu pene albe, care au fost adăugate la o rochie aurie scurtă creată de Versace. Artista şi-a asortat ţinuta cu cizme lungi, aurii.

Jennifer Lopez a ales o rochie Balmain, cu o cruce mare în zona pieptului şi o trenă cu pene negre.

Foto: Gulliver/Getty Images

Gala Met este un eveniment de strângere de fonduri pentru Metropolitan Museum of Art şi marchează deschiderea expoziţiei de modă anuale a Costume Institute.

Expoziţia din acest an arată cum religia catolică a influenţat moda şi designerii de-a lungul timpului şi include 50 de veşminte şi alte obiecte religioase care provin de la Vatican.

Madonna s-a prezentat la gală cu o rochie neagră, cu mâneci lungi, ţinuta ei fiind completată de o coroană aurie uriaşă şi cu un văl care i-a acoperit faţa în întregime.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kim Kardashian, care a participat la gală fără soţul ei, rapperul Kanye West, a avut o ţinută simplă – o rochie aurie decoltată, lungă până în pământ, creată de Versace.

Actriţa Sarah Jessica Parker a optat pentru o rochie Dolce & Gabbana aurie, brodată cu inimi. Ea a purtat pe cap o coroană în centrul căreia este prezentată scena naşterii lui Iisus.

Modelul Bella Hadid a purtat o ţinută neagră Chrome Hearts din latex şi piele, asortată cu mănuşi negre lungi şi un voal-trenă negru.

Actorii Olivia Munn, Zandaya şi Priyanka Chopra au ales ţinute inspirate de Cruciade, iar Chadwick Boseman, care a jucat rolul principal în „Black Panther”, s-a numărat printre puţinii bărbaţi cu ţinute avangardiste, cu o pelerină de culoarea fildeşului decorată cu mai multe cruci aurii, un costum şi pantofi aurii.

Alţi invitaţi au optat pentru ţinute albe (Dakota Fanning) sau galbene (Amanda Seyfried) ori din dantelă neagră (Zoe Kravitz).