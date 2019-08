Tânăr croitor român, premiat în Italia

Orașul dragostei, Verona, a fost timp de cinci zile și capitala modei. În palatul Gran Guardia, în centrul istoric al orasului, s-a desfășurat Congresul Internațional al Maeștrilor Croitori, iar printre cei peste 300 de participanți au fost și 11 români. Cel mai tânăr din delegația noastră a reușit chiar să câștige un prestigios premiu: Ața și Firul de Aur, distincție oferită celor mai pricepuți tineri croitori.

În ultima săptămână iubitorii de modă au fost cu ochii nu pe Milano, New York sau Paris, ci pe Verona. În orașul lui Romeo și-au dat întâlnire delegații din 21 de țări. Croitori, jurnaliști și pasionați de modă au venit din toate colțurile lumii la Verona să vadă și să confrunte stilurile clasice ale diverselor țări, cu tradiții și culturi diferite.

Chiar dacă în zilele noastre croitoria la comandă pare mai mult o meserie pe cale de dispariție, în Japonia, Italia sau Germania încă se mai acordă atenție fiecărui detaliu când e vorba de un costum sau de o rochie. De la stil, material și nasturi, până la culoarea șosetelor, totul este studiat și selecționat.

Trei delegații de croitori au reprezentat România. Unii lucrează deja în Italia și au propriile lor branduri, alții au venit special pentru acest congres, direct de la Brăila.

Sorin Vizireanu, croitor Brăila: Cu siguranță poți învăța, prinzi curaj, putere de a merge mai departe. Îți dă încredere. Meseria este foarte frumoasă, dar îți ocupă foarte mult timp. Îți răpește trei sferturi dintr-o zi, îți trebuie multă înțelegere, să fii acceptat.

Marian Vitel, croitor Roma: Ca să faci această meserie îți trebuie pasiune. Dacă nu ai pasiune nu poți profesa, trebuie să te naști cu ea. Tinerii din ziua de azi vor succes imediat, câștig imediat. În această meserie succesul vine mult mai târziu, după cel puțin cinci ani. Din punctul meu de vedere, croitoria nu face modă, dar face istorie.

Români și-au îmbrăcat manechinii sau au defilat singuri pentru a-și lăuda stilul.

Sorin a venit împreună cu fiul lui în Italia și amândoi au defilat, îmbrăcați la fel, fiind aplaudați la scenă deschisă. Cei care nu au defilat pe scenă, au participat la concursuri și cel mai prestigios premiu oferit tinerilor croitori a fost câștigat de un român.

Vlăduț Mihail Motau, croitor român din Torino: Este rezultatul muncii mele de până acum și mă motivează să merg mai departe, să nu mă opresc aici. Am venit în Italia ca să învăț meseria asta, am plecat de la zero.

Vlăduț a învățat meserie la Torino, în atelierul unui alt român. El a fost supravegheat pe toată durata concursului de mentorul său, Daniel Robu, care ocupă și o funcție executivă în conducerea Comitetului Mondial al croitorilor.

Congresul s-a organizat prima oară în 1901 și de atunci, din doi în doi ani, cei mai buni croitori din lume se întâlnesc într-o țară diferită pentru a se lăuda cu ultimele lor creații și pentru a-și perfecționa stilul cu idei culese din diferite culturi. În acest an a fost rândul Italiei, gazdă fiind Academia de Croitori a Italiei, fondată în 1575. Următoarea întâlnire va avea loc în 2021, în Coreea de Sud.