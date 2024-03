O bunică de 80 de ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele: „Nu e doar crema antirid, e ce mănânc”

O bunică în vârstă de 80 de ani a devenit virală pe rețelele sociale pentru că are un ten aproape perfect, cu chipul definit și aproape fără riduri. Nepoata ei a dezvăluit secretul: are o rutină lungă de îngrijire a pielii, ia suplimente în fiecare zi și mănâncă multe alimente fermentate, relatează Business Insider.

Ridurile, petele solare și pierderea de grăsime sunt o parte naturală a procesului de îmbătrânire a pielii. Dar o femeie de 80 de ani pare să fi evitat în mare măsură toate acestea.

Când Yuri Lee, o tânără influencer în vârstă de 36 de ani din Los Angeles, a postat un clip pe TikTok toamna trecută cu bunica ei, Toshiko Eto, acesta a devenit viral. În clip, ea vorbește despre „pielea fără cusur și strălucitoare” a bunicii ei, pe care a obținut-o fără Botox sau operații estetice, iar urmăritorii au fost dornici să descopere secretele bunicii.

Lee a declarat pentru Business Insider că bunica ei are grijă de tenul ei de la 20 de ani.

https://www.tiktok.com/@yurileeeee/video/7301653327710801195?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7322178145942668833

Piața globală de îngrijire a pielii aproape și-a dublat dimensiunea în ultimul deceniu și se estimează că va atinge 189,3 miliarde până în 2025, potrivit Statista. Business Insider a întrebat mai mulți dermatologi dacă rutina de îngrijire a tenului sau doar norocul și genetica au ajutat-o pe Eto să aibă o piele fără cusur.

Eto a avut o rutină zilnică de îngrijire a tenului în ultimii 60 de ani, folosind produse specifice de la un brand japonez, Manavis, în ultimii 15 ani. Folosește, de asemenea, și produse de la alte branduri cunoscute.

Printre produsele ei sunt spray facial, serum cu vitamina C, ceramide și mai mulți acizi care netezesc pielea, o hidratează, mențin nivelul de acid hialuronic și o protejează de razele ultraviolete, despre care se știe că provoacă riduri. În total, folosește 5 produse cosmetice dimineața și o cremă emolientă antirid seara.

Dr. Tina Alster, medic dermatolog și director al Institutului de Chirurgie dermatologică cu laser din Washington, a declarat pentru Business Insider că genetica și protecția împotriva soarelui sunt „probabil cei mai importanți doi factori” care o ajută pe Eto să arate atât de tânără.

Alster a spus că rutina de îngrijire a tenului a contribuit probabil „minim” la lipsa ridurilor și o rutină atât de complicată este inutilă.

„Dacă serul cu vitamina C are puterea/formularea corectă, probabil că este cel mai bun produs din rutina ei”, a adăugat medicul.

În fiecare zi, timp de 20 de ani, Eto a băut un shake cu pudră de proteine din soia și pudră de vitamina C de la un brand japonez numit Miki, amestecate cu extract de prune. Ea ia și ulei de avocado.

Studiile sugerează că consumul suficient de proteine este bun pentru sănătatea tenului. În plus, vitamina C ajută la protejarea pielii împotriva soarelui și la diminuarea ridurilor, spune dermatologul Derek V. Chan din New York.

Eto a spus pe TikTok că mâncarea pe care o mănâncă îi menține pielea netedă, mai mult decât cremele antirid.

Lee a spus că Eto mănâncă un mic dejun bogat și că gătește majoritatea meselor acasă.

Bunica ei mănâncă, de asemenea, o mulțime de legume și alimente fermentate, inclusiv kimchi, miso și natto, o mâncare tradițională japoneză făcută din boabe de soia fermentate.

Alimentele fermentate sunt bune pentru sănătatea intestinală, a spus medicul gastroenterolog Will Bulsiewicz, ceea ce afectează sănătatea generală și longevitatea. În plus, cercetările sugerează că sănătatea intestinului și sănătatea pielii sunt interconectate.

„Alimentele fermentate pot fi sau nu de ajutor. Cei mai importanți factori pentru o piele sănătoasă sunt genetica și protecția solară”, a spus însă Alter.

