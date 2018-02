Scriitorul britanic fascinat de basmele românilor

Basmele din Transilvania vor face înconjurul lumii! Este ceea ce şi-a propus scriitorul britanic John Row după ce a descoperit frumuseţile localităţii Colibiţa. A fost fascinat de poveştile oamenilor, astfel că a decis să scrie o carte bilingvă despre miturile pe care le-a descoperit în ţara noastră.

Scriitorul britanic John Row a auzit că Transilvania ar fi un tărâm de basm. Când a ajuns aici şi-a dat seama că a găsit locul perfect pentru noul său proiect: o carte de poveşti, culese de la bătrânii din sate, pentru copiii britanici şi români. John Row are 72 de ani, o casă la Colibiţa şi un proiect de poveste.

John Row este o apariţie neobişnuită pe străzile din Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, dar localnicii îl tratează deja ca pe un om de-al locului. Este scriitor, povestitor, poet şi pictor şi a venit din Marea Britanie să-şi cumpere o casă în România. A luat această decizie înainte de a vizita ţara noastră. A văzut-o în fotografii şi a ştiut că aici vrea să trăiască.

La 72 de ani, a început un proiect inedit: culege basme româneşti din satele transilvănene şi vrea să scrie o carte bilingvă care să ajungă în şcolile din ţară şi din străinătate.

„În Anglia există o grămadă de copii cu părinţi sau bunici români, care au pierdut legătura cu tradiţia şi cultura lor... se întâmplă tot cu a doua generaţie, odată cu mutarea domiciliului. Şi mai cred că există o impresie falsă despre România. Oamenii nu ştiu aproape nimic despre România. Oamenii sunt politicoşi, dar este ceva normal aici, este un lucru românesc. Este o ţară foarte primitoare. Consider că oamenii ar trebui să ştie asta. Eu tot îmi aduc prietenii aici”, spune scriitorul John Row într-un interviu pentru emisiunea „Bonton” de la Digi24.

Chris Matthews l-a însoţit pe John în România, la finalul lunii ianuarie, pentru că îşi dorea să înţeleagă de ce ales fostul său coleg de facultate un loc atât de îndepărtat.

„Nu a fost nevoie să mă convingă să vin aici, l-am rugat eu să mă ia. Este foarte frumos. Arată minunat în acest anotimp şi sunt sigur că este şi mai frumos vara. Îmi place lacul”, spune Chris Matthews, fost coleg de facultate cu John Row.

Tuturor le-a venit greu să creadă că John îşi cumpără o casă în munţi, undeva în România. Dar, la sugestia cumnatului său român, scriitorul britanic a dat visul călduros din Spania pe iernile geroase din inima Transilvaniei.

„Mi-a arătat poze cu lacul din Colibiţa şi a fost un singur moment în viaţa mea când am avut suficienţi bani să îmi cumpăr ceva, dar mă gândeam să merg undeva în Franţa sau în Spania şi atunci cumnatul meu a spus: nu, trebuie să cumperi ceva în România. M-au adus aici, o aveam pe prietena mea cu mine, era ceaţă şi am tot urcat, iar ea se gândea: John este cu 20 de ani mai în vârstă decât mine şi acum l-au adus într-un vârf de munte, unde nu există nimic în jur. Şi dintr-o dată, ceaţa s-a ridicat şi a apărut peisajul acesta frumos şi satul acolo jos... a pus un mare zâmbet pe faţa ei. M-am îndrăgostit de acest loc, după cum se vede, munţi peste tot, peisaje frumoase şi m-am îndrăgostit de loc, am reînceput să pictez, mă întorc ori de câte ori am ocazia”, povestește John Row.

John Row a fost întotdeauna fascinat de poveştile tradiţionale. Iar când a descoperit legendele şi miturile din Transilvania, a hotărât să nu le lase să se piardă.

„Existau aceste creaturi supranaturale, mituri, care veneau în viaţa oamenilor, la începutul secolului XX. Iar aceste creaturi reprezintă încă o parte din viaţa la ţară. Dar este şi o parte care a dispărut şi mă gândesc că deşi nu pot strânge basme aşa cum mă aşteptam, o să îmi rămână aceste poveşti ale oamenilor din localitate”, spune John Row.

Proiectul a fost mai greu de realizat decât credea scriitorul. John nu cunoaşte limba română, iar bătrânii din sate nu înţeleg engleza. În acelaşi timp, nu îşi doreşte un traducător profesionist, pentru că nu vrea să piardă înțelesul expresiilor vechi. Până când va reuşi să aibă o conversaţie cu cei mai în vârstă, povestitorul petrece mult timp cu copiii din sat.

Din când în când, John este invitat şi la şcoala din Colibiţa. Experienţa îl ajută să îi captiveze pe cei mici. De-a lungul carierei a scris opt cărţi şi a citit poveşti pentru mii de copii din şcoli din Marea Britanie, Germania, Franţa, Elveţia, Austria, SUA sau Emiratele Arabe.

„Există logică în lumea lor, nu la fel ca în lumea adulţilor. Pentru un adult, lumea este logică. Dar nu pare logică pentru un copil. Şi asta mi-a stârnit interesul, pentru că este loc de umor acolo. Eu cred că cei mici reprezintă cel mai bun public, pentru că sunt foarte oneşti”, explică John Row.

În fiecare an, scriitorul, participă la diverse festivaluri de muzică, acolo unde amplasează un cort în care le spune poveşti copiilor. Este şi primul britanic ce a beneficiat de o bursă în închisoare, între 1999 şi 2002, acolo unde interacţiona cu deţinuţii şi îi învăţa să scrie. A susţinut chiar şi spectacole muzică clasică pentru ei.

„Aleg povestea pe care o spun doar uitându-mă la cine stă în faţa mea, la cine este publicul. Şi pentru că sunt obişnuit să fiu în aer liber... nu ai cum să ştii cine va fi publicul, uneori este vorba despre copii, iar uneori vei fi oprit la două dimineaţa de motociclişti care vor spune: eşti povestitor, spune-mi o poveste!”, arată scriitorul britanic.

John Row a descoperit în România ceva ce în alte ţări s-a pierdut demult: generozitatea şi tradiţia. Şi chiar dacă nu s-a mutat definitiv aici, Colibiţa este refugiul său. Locul în care redevine copil.

„Oamenii mă întreabă de ce am vrut să am o casă atât de departe, unde până şi drumul este încă în lucru? Dar stând aici, privind copacii de la un vârf la altul, mă întreb: de ce nu aş vrea?”, punctează John Row.