Anca Dumitrescu și Cătălin Petre: Ne "citim" destul de bine unul pe altul, astfel încât emisia să meargă foarte bine

Anca Dumitrescu și Cătălin Petre ne fac diminețile pline de viață și ne prezintă la Digimatinal cele mai noi știri, de luni până joi, de la ora 6:00, până la ora 9:00. În cei aproape 8 ani de live în această formulă, Anca și Cătălin au ajuns să se cunoască și să lucreze atât de bine, încât se înțeleg din priviri, iar acest lucru se vede și pe micile ecrane.

Digimatinal sau cafeaua băută pe fugă și adrenalina live-ului

Prezentați de mult timp matinalul de la Digi24. Ce înseamnă pentru voi Digimatinal?

Anca Dumitrescu: Digimatinal este pentru mine primul meu copil. Sunt parte a acestui proiect încă de pe vremea când era doar pe hârtie și am convingerea că am crescut frumos împreună. Când vorbesc despre Digimatinal nu am în gând doar emisiunea în sine, ci întreaga perioadă frumoasă pe care am trăit-o. Sunt 8 ani de când lucrez la acest proiect și cred că ar fi destul de greu pentru cineva din exterior să înțeleagă pe deplin implicarea emoțională și satisfacțiile pe care le-am avut în tot acest timp. Eu cred că rezultatul, de care întreaga echipă ar trebui să fie mândră, este cel care ar trebui să sintetizeze ce înseamnă emisiunea pentru noi toți.

Cătălin Petre: Eu am venit puțin mai târziu în echipa Digimatinal. Mai precis, după 3 luni de la prima ediție live a emisiunii. Am prezentat primul jurnal al zilei pe Digi24, de la ora 06:00, apoi, de la ora 07:00, mă alăturam cu alte știri colegilor Anca Dumitrescu și Marius Pancu.

Digimatinal înseamnă diminețile noastre, cafeaua baută pe fugă, adrenalina inevitabilă, emoții, experiența acumulată de la o ediție la alta. Înseamnă oboseală, dar și multă distracție. Este un amalgam de stări și de situații din care până la ora 10:00 e musai să ieșim.

„În mod sigur am avut emoții, în mod cert ne-am întrebat cum vor primi telespectatorii schimbarea”



Vă mai amintiți prima emisie împreună? Cum a fost?

Anca Dumitrescu: Îmi amintesc perfect primul meu direct, dar nu îmi amintesc prima emisie cu Cătălin, ceea ce nu poate fi decât o dovadă a faptului că totul a decurs exact așa cum ar fi trebuit. Noi nu eram doi străini, Cătălin făcea deja parte din echipa Digimatinal. În mod sigur am avut emoții, în mod cert ne-am întrebat cum vor primi telespectatorii schimbarea. Eu sunt mai impulsivă, dar și mai temătoare și mă simt bine atunci când am o anumită rutină. Cătălin mi-a transmis calmul lui, mi-a dat din energia pe care o avea și m-a învățat că în viață schimbările pot veni exact atunci când ai nevoie de ele.

Cătălin Petre: Cred că pentru mine a fost mai grav. Era pentru prima dată când prezentam o emisiune TV. Inițial nu am vrut, îmi era groază să prezint un program infotainment. Eram obișnuit cu prezentarea calupului meu de știri și pentru mine asta însemna Digimatinal. Nu mai stiu exact cum a fost prima emisie împreună, dar cred că s-au strecurat niște bâlbe și poate chiar niște gafe. Ăsta a fost "botezul" meu.

De obicei durează până când se sudează o echipă. Cum au decurs lucrurile la voi?

Anca Dumitrescu: Natural. Cătălin este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc și era imposibil ca energia pozitivă pe care o emană să nu fie suficientă pentru ca între noi să nu se formeze rapid o legătură. Este vital pentru relația de cuplu de prezentare să ai lângă tine un om optimist, carismatic, cald, haios, înțelegător așa cum este Cătă. Este foarte important să poți să ajungi în punctul în care să îți pui sufletul pe tavă, în fața partenerului. Doar așa poate înțelege, fără vorbe, că uneori ai nevoie de susținerea lui. Noi am ajuns în punctul în care ne citim din priviri sau din simplul ton pe care ne spunem ”Neața” atunci când ne întâlnim în redacție.

Catălin Petre: Cred că ne-am acomodat destul de repede unul cu altul. Făceam parte din aceeași familie Digimatinal încă de la început. Ancuța este o persoană caldă, un om bun și înțelegător, răbdător. Cred că i-am scos câteva fire albe. Cred că fiecare a trebuit să facă un mic compromis pentru a "supraviețui" noului format. După atâția ani putem spune că ne "citim" destul de bine unul pe altul, astfel încât emisia să meargă foarte bine.

”La ora 07:00 ești deja în casele oamenilor. Ei te-au ales pentru a le oferi informația”

Multă lume crede că e ușor să prezinți știrile. Cum stau lucrurile, de fapt? Cât de greu este să stai în direct atâtea ore?

Anca Dumitrescu: Aici este o primă problemă cu care ne confruntăm în general noi, cei care lucrăm în televiziune, indiferent de domeniu. Cei de acasă cred că dacă îți urmăresc activitatea profesională își permit să tragă concluzii despre tine ca individ, despre gradul de dificultate al muncii pe care o depui. Este greșit să crezi că ai cunoscut un om numai pentru că l-ai urmărit le televizor.

Consumul psihic este enorm, chiar dacă, pentru unii, să apari la televizor intră în categoria celor mai ușoare meserii. E drept, e una dintre meseriile născute din pasiune, e una din meseriile care îți oferă nenumărate beneficii, dar să nu uităm că nicio balanță nu stă în echilibru cu greutăți pe un singur taler.



Sunt nenumărate dimineți în care poate ai probleme de ordin medical sau în care grijile de acasă te copleșesc, dimineți care vin după nopți nedormite... în niciuna din acele zile cei care te privesc nu trebuie să simtă vreo secundă ce e dincolo de zâmbetul pe care îl afișezi. Orice te apasă trebuie lăsat în punctul în care auzi numărătoarea inversă în cască.



Totodată, telespectatorii poate că nu își dau seama întotdeauna ce presupun cele 3 ore de emisiune în direct, din punctul de vedere al gradului de impredictibilitate: îți poate cădea prompterul, poți rămâne fără comunicație cu regia de emisie, cineva poate avea un accident în platou, un subiect despre care ai spus că urmează nu intră la televizor și lista poate continua. Prin toate am trecut și pe toate sperăm noi că le-am depașit cu brio datorită echipei bine închegate și a experienței acumulate în timp. În meseria aceasta ai nevoie de o viteză de reacție fantastică și îți trebuie și puterea de a lua cea mai bună decizie în doar câteva fracțiuni de secundă.



Un alt aspect este legat de documentarea pe care trebuie să o faci constant. Dacă emisiunea se termină la 10, nu înseamnă că în punctul acela se termină și implicarea noastră. Pentru a putea avea o emisie reușită în ziua următoare, trebuie să fii conectat permanent la desfășurarea evenimentelor din ziua anterioară. Sunt și subiecte pe care nu întotdeauna le stăpânim sau știri de ultimă oră care apar și atunci e foarte important să stii unde anume să cauți, rapid, informațiile de care ai nevoie, pentru a le putea transmite telespectatorilor datele corecte.

Cătălin Petre: Nu e chiar atat de simplu să fii în direct 3 ore. Sunt dimineți în care poate nu ai dormit deloc peste noapte și totusi trebuie să te prezinți în fața oamenilor fresh, să le dai tu un start bun al zilei. Pe nimeni nu interesează dacă nu ești bine. E obligatoriu să uiți de tot ceea ce se întâmplă acasă și să fii prezent 100% în studio, nicidecum cu gândul aiurea. Live-ul implică foarte multă atenție, concentrare. La ora 07:00 ești deja în casele oamenilor. Ei te-au ales pentru a le oferi informația. Dicția trebuie să fie impecabilă, atitudinea la fel. Tu ești ”un produs” de care oamenii au sau nu au nevoie. Și asta depinde foarte mult de tine. De ce s-ar uita cineva la tine dimineața dacă tu ești ursuz, fără chef și fără vorbele la tine? În fiecare dimineață trebuie să fii cea mai buna variantă a ta. Concentrarea trebuie să fie maximă pentru că în platoul unei televiziuni se întâmplă multe. Echipa din spate este foarte activă și te poate deconcentra. Luminile foarte puternice din platou te pot obosi sau te pot incomoda, mai ales atunci dacă, se mai întâmplă, ai avut o noapte în care nu ai reușit să te odihnești suficient. Puțină actorie nu strică în meseria noastră, mai ales atunci când își fac apariția problemele din afara studioului.

Promitem să fim la pupitrul știrilor dimineață de dimineață cu aceeași energie

Digimatinal este pentru telespectatori startul unei zile energice. Voi de unde vă luați energia atât de dimineață?

Anca Dumitrescu: Din cafea, muzică și unul de la celălalt. Eu nu plec niciodată de acasă fără să iau micul dejun și fără să îmi beau cafeaua, chiar dacă asta se întâmplă la ora 4. În mașină reușesc să mă trezesc cu muzica pe care o ascult în drumul spre serviciu și, odată ce am ajuns în redacție și mă întâlnesc cu Cătălin, uit total de ora la care a sunat alarma.

Cătălin Petre: Îmi place să-mi încep ziua cu o rugăciune. După ce vorbesc puțin cu Dumnezeu și-l stresez cu ale mele, simt că pot să mă ridic din pat. Într-o zi de lucru îmi încep ziua cu un smoothie plin de vitamine și mai încolo o cană mare de cafea. Cam acestea ar fi ingredientele dimineților mele energice.

Ce faceți după ora 10:00, când se termină matinalul?

Anca Dumitrescu: În prima parte a zilei îmi place să mă plimb și să fac fotografii pentru contul meu de Instagram. Cea de-a doua parte a zilei îi este dedicată, după un somn bun de prânz, baiețelului meu, Matei.

Cătălin Petre: După emisiune mai stăm puțin de vorbă, creionăm ediția următoare a Digimatinalului și cam asta a fost ziua noastră de lucru. După-amiaza încerc să prind două ore de somn, pentru ca mai apoi să merg la alergat. Încerc să nu fac burtă și lupt din greu pentru țelul meu. :)) După aceste "must-uri" ale zilei îmi mai rămân câteva ore pentru o ieșire în oraș alături de gașca mea, pentru un film bun, o carte interesantă. Apoi somn.

Care este promisiunea Digimatinalului?

Anca Dumitrescu: Că odată începută ziua cu noi, șansele de a pleca spre serviciu mai informat și mai încărcat de energie pozitivă cresc substanțial. Ne dorim să fim o cafea bună, un portal de știri, un fin psiholog care să îi ajute pe telespectatori să nu mai numere zilele pe care le mai au de muncit până în weekend.

Cătălin Petre: Noi promitem să fim la pupitrul știrilor dimineață de dimineață, cu aceeași energie. Sperăm să fiți alături de noi.