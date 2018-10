O să vă cam usture - jurnalele secrete ale unui medic junior

„This is going to hurt”, adică „O să vă cam usture”, e cartea pe care o recomandă scriitorul Radu Paraschivescu.

Subintitulată „Jurnalele secrete ale unui medic junior”, volumul îl are ca autor pe Adam Kay, un doctor care a lucrat în sistemul de sănătate britanic, care acum este scenarist și care are un umor debordant. Așa se întâmplă și în această carte, pe care Radu Paraschivescu o apreciază ca fiind „dureros de amuzantă”. Deși provoacă râsul, în hohote de multe ori, substanța cărții este gravă, este o pendularea foarte interesantă între lucrurile dureroase și cheia jucăușă în care sunt prezentate.

Cartea, un cocteil exploziv între comic și tragic, a apărut la editura Publica, în traducerea - plină de talent, după cum apreciază Radu Paraschivescu - a lui Cristian Ionescu.

Radu Paraschivescu povestește și o scenă de „umor spitalicesc” din această carte. După o operație, o pacientă consuma întruna pastile pe bază de plante, iar medicul o vede și-i spune: Nu faci bine, pentru că plantele astea nu sunt neapărat o rețetă de sănătate. Există plante care te pot doborî. De exemplu, eu am acasă o plantă sub care dacă stai 10 minute, mori. Femeia e convinsă de argument și aruncă pastilele, dar un confrate al medicului are curiozitatea de a-l întreba despre ce plantă este vorba. „Nufăr!”.

Radu Paraschivescu recomandă săptămânal o carte în rubrica „Dă-te la o carte" de la Digi24.

