Prudență de sărbători și pentru Matinalii Digi FM

Beatrice Ghiciov, Bogdan Miu, Bogdan Ciuclaru, Radu Paraschivescu, Unguru Bulan și Florin Negruțiu, pe scurt, Matinalii Digi FM, s-au întors din 4 ianuarie la radio și au povestit cum au petrecut de sărbători. Aceștia au mărturisit că au fost responsabili și au aplicat în scurtul concediu distanțarea socială în cel mai firesc mod cu putință. Așadar, au fost o echipă unită prin prudență și distanțată de ieșiri în număr mare.

„Scurtă vacanța, dar plină de activități noi pentru mine. Am decorat o căsuță de turtă dulce, în Ajun de Crăciun, am jucat ping-pong în parc în prima zi a anului 2021 și am început să văd seria Star Wars. E prima dată când văd filmele și mă declar fana lui Darth Vader. Îmi dau seama că poate e târziu să le văd acum, dar sunt entuziasmată oricum”, a spus Beatrice Ghiciov.

Un alt maestru al jocurilor a fost și Bogdan Miu, care a spus că „A fost o vacanță altfel, dar sigur ne-o vom aminti peste ani. Nu cred că am ratat vreun film cu tematică de Crăciun sau vreun joc. Preferatul a fost « Fară DA și fară NU », așa că să nu vă mirați dacă o perioadă n-o să scoateți un DA sau NU de la mine”.

Bogdan Ciuclaru s-a apucat de șah. Nivel începător, spre avansat, demn de un maratonist. „Eu, de sărbători, am defilat în colecția de toamnă-iarnă a pijamalelor și am jucat șah. Jocul a fost organizat cu complicitatea lui Moș Crăciun și cu participarea entuziastă a copilului. Pe scurt, am dat-o tură exclusiv pe-acasă”.

Florin Negruțiu a lăsat vacanța fix acolo unde știe el că îi stă cel mai bine, adică în urmă, și nu ne transmite decât că are alte motive bune de discutat la Digi FM, în fiecare miercuri, atunci când este el invitat.

Radu Paraschivescu în schimb, a fost tare darnic în detalii. “Pe vremuri rula în România filmul « Stejar, extremă, urgenţă ». Noi am jucat în remake-ul « Vaccin, extremă prudenţă ». Asta nu înseamnă că suntem sceptici în privinţa vaccinului, ci că am fost prudenţi în aşteptarea lui. Am petrecut zilele astea în minimum doi şi în maximum patru, cu o mică deplasare montană, unde am fost trei (avem un prieten izolat într-o casă de ţară, la care mai tragem preţ de câteva ore). În rest, un Crăciun cu soţia şi părinţîi ei şi un Revelion cu aceeaşi pereche de prieteni cu care-l facem şi în timpuri normale. Nicio diferenţă aici. Nefiind sambofili şi grunge-addicts, am preferat şueta clasică, stropită cu cele trebuincioase pentru păstrarea bunei-dispoziţii. Şi cu necesarul combustibil gastronomic. N-aş spune că m-am simţit claustrat sau sufocat de interdicţii. Şi cred că marele câştig a fost râsul nostru sănătos şi bogat, pe care nu şi l-a drămuit niciunul dintre noi."

Și Unguru’ Bulan a fost luat la întrebări și a răspuns în stilu-i caracteristic: „Cum au fost sărbătorile? Super faine! Vă las aici și o poză cu priveliștea mea din dimineața de Crăciun. (n.r. vezi galerie foto) Ați văzut-o? Atunci v-ați dat seama că: glumesc. A fost un slalom printre conspiraționiști. Spre deosebire de anii trecuți, când băteam caldarâmul că să ajung pe la toată lumea (că deh, așa e datina), în 2020 m-am ascuns în casă și am petrecut toată „peroada” sărbătorilor doar în familie. Și știți ceva? Nu a fost nici greu, nici incomod, așa cum era așteptarea generală. Dimpotrivă, a fost timp de calitate petrecut cu cei dragi și cu siguranță voi repeta experiența. Nu cred că mi-a lipsit ceva. Poate discernământul la consumarea caloriilor, dar asta e o discuție pentru altă dată. Poza oferită este de la ultima mea călătorie înainte de pandemie. Aș fi vrut să fiu acolo? Desigur. Regret că nu am fost acolo? Nu prea. De ce să mă plâng prea mult pentru prea puțin. Prefer precauția care îmi aduce siguranța că, într-o zi, mă voi putea întoarce la peisajele acelea. Sper doar să ne lase Bill Gates. Iar dacă nu, atunci în 2021 vă fi un alt Crăciun perfect.".