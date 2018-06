Statuia lui Mircea cel Bătrân, confundată cu Darth Vader la Giurgiu

O statuie din inox a domnitorului Mircea cel Bătrân strâneşte controverse pe internet. Spre surpriza ctitorului, generaţia nouă nu i-a înţeles opera. A comparat-o cu Darth Vader, Robocop, Transformers, şi "Omul de tinichea". După trei zile, artistul şi-a luat statuia acasă.

Comentariile internauţilor l-au făcut pe Mircea cel Bătrân din inox celebru în Giurgiu. Localnicii s-au îngrămădit s-o vadă şi s-o pozeze. Ca să n-o fure, autorul şi gardianul parcului au păzit-o trei nopţi. Deunăzi însă a dispărut. Şi-a pus pe jar curioşii.

-Îmi pare rău că nu mai e.

-Era frumoasă şi voiam să fac o poză. Chiar am vrut ieri să facem şi noi o poză şi n-am...

- Alo! Alo! Ce-i cu statuia aia de aici? Unde e? Era o statuie de metal, aici.

-Păi ne întrebaţi pe noi?

-Aţi văzut-o? A luat-o cineva?

Angajaţii de la salubrizare se implică în căutări. Alertează telefonic paznicul parcului. Omul a păzit-o trei nopţi, aşa că desluşeşte misterul.

-Şi-a luat-o proprietarul. Că a fost a lui.

-Dar de ce şi-a luat-o?

-Nu cunosc detalii.

Statuia din inox a ajuns în garajul artistuliui între o bicicletă veche şi-o cutie cu lavabilă.

-Voiam să vă întrebăm: de ce aţi luat monumentul?

-În primul rând, pentru că aşa trebuia! Deci, cum să vă spun? Cam ăsta este Mircea!

-Da, păi ne-am dat seama după... ! Dar l-aţi dezmembrat şi nu-l mai puneţi în parc?

-Păi nu-i terminat!

-Păi ce-i mai trebuie? Fundaţia?

-Aaa... Multe!

Ce se va întâmpla mai departe cu statuia?

Petrişor Stoenescu, artist: Nu este finisată. Chiar dacă seamănă cu Robocop cum zic unii, dar nu seamănă cu Robocop. Şi Robocop au zis. Şi Transformers. Mă bucur că-i cu Transformers, pentru că-i ceva futurist.

-O vom vedea în Giurgiu pe undeva, anul acesta?

-Deci, eu aş vrea s-o văd în Giurgiu. Dacă nu, mă voi adresa Ministerului Culturii şi Cultelor, care bănuiesc că e interesat de aşa ceva. Că nu se mai face aşa ceva, în inox.

Artistul spune că s-a inspirat după pictura murală a lui Mircea cel Bătrân, de la Cozia.