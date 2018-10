Tânăr, frumos, deștept și celebru. O poveste de succes ieșită din comun

Judecând după fotografiile de pe contul său de Instagram, ai crede că Pierce Brown este un actor faimos din serialele care fac ravagii printre adolescenţi. Dar nu este deloc aşa. Pierce Brown este un scriitor american de SF şi Fantasy, foarte în vogă. Cărţile sale sunt traduse în 25 de limbi. Deşi este atât de celebru, scriitorul are doar 30 de ani şi, până să-i fie publicat primul roman, a fost refuzat de 120 de edituri. Cea de-a 121-a, care a acceptat publicarea, a dat lovitura.

Îmi amintesc ce citeam când eram mic şi faptul că citeam ca apucatul tot ce-mi pica în mâini. Mă uitam la „Războiul stelelor". Îmi amintesc că umblam mult şi că încercam să-i fac pe prieteni să citească. Iar părinţii mi-au cumpărat o lopată şi mergeam în pădure, unde scriam poveşti şi mă distram săpând gropi. Numele meu este Pierce Brown, sunt autorul trilogiei „Furia Roşie”, o carte despre un viitor îndepărtat. În acest viitor, un reprezentant al păturii de jos se infiltrează în lumea celor puternici, pentru a răsturna sistemul. (Pierce Brown)

Primul volum din trilogia „Red Rising”, care a făcut înconjurul lumii, a fost tradus şi în limba română, „Furia Roşie". În anul 2014, Universal Pictures a cumpărat drepturile de ecranizare, în urma unei licitaţii care a depăşit suma de 1 milion de dolari.

Salut, cititorii mei români! Vreau să vă mulţumesc pentru că citiţi „Furia Roşie". Şi sper ca, în curând, să puteţi citi şi „Iron Gold” şi „Golden Son”. Sunt recunoscător că am scris aceste cărţi, pentru că m-au ajutat să înţeleg cine sunt. Sper ca şi pe voi să vă ajute să aflaţi cine sunteţi, să vă puneţi întrebări despre lucrurile pe care vi le spun cei mai bătrâni ca voi. Mulţumesc pentru că mă citiţi! (Pierce Brown)

Talentat, tânăr, faimos, cu fani în întreaga lume, lui Pierce Brown i se potriveşte de minune statutul de autor de Fantasy. Cum spune chiar el, „am purtat mereu în minte mii de poveşti de care, într-un fel sau altul, trebuia să mă eliberez”.

Pierce Brown: Am urmat cursurile Facultăţii de drept, apoi am încercat să lucrez în domeniul bancar, apoi am vrut să intru în politică. Dar nimic nu mi se potrivea. Scrisul, în schimb, mi s-a potrivit. Scriu de când aveam 18 ani. Înainte să public „Furia Roşie", scrisesem deja șase romane. Ştiu cât este de greu să publici, aşa că mă bucur pentru succesul cărţii mele.

Reporter: Ştiu că obişnuiai să scrii ascuns în garajul părinţilor tăi...Ce anume scriai?

Pierce Brown: Cărţi proaste, asta scriam! De fapt, atunci, abia învăţam să scriu. Prima mea scriere a fost o povestire fantastică. Apoi scriam în timpul vacanţelor, şi, după ce am scris deja șase cărţi, ne-am mutat în California. Am avut ceva mai mult timp şi am scris „Furia Roşie”.

Reporter: Ce anume te inspira?

Pierce Brown: Mă inspirau foarte multe lucruri. Am citit „Antigona” de Sofocle. De acolo m-am inspirat mult, din felul în care Antigona a sfidat legea şi şi-a îngropat fratele, după care au fost condamnată la moarte de regele Creon. Mi s-a părut o poveste frumoasă. Am încercat să reiau acest motiv în romanul meu, prin felul în care Darrow încearcă să înţeleagă atitudinea lui Eo. Credea că aceasta nu îl iubea, dar nu era aşa. Eo îl iubea, dar mai iubea şi altceva: onoarea. Iar cartea mea despre asta este, despre lucruri mai importante decât dragostea de sine însuşi.

Dacă stai de vorbă cu Pierce Brown, înţelegi de unde îi vine succesul. Walt Disney spunea că „dacă poţi visa un lucru, poţi să-l şi faci”. La fel crede şi Pierce. Licenţiat în Ştiinţe politice şi economie, a renunţat la o meserie bănoasă în Los Angeles şi s-a dedicat carierei literare. A locuit într-un garaj, a lucrat ca şofer, ghid la studiourile NBC, agent de marketing. Apoi, i-a fost publicată trilogia: Furia Roşie, Furia Aurie şi Furia Dimineţii. Toate au ajuns pe locul 1 în lista de bestselleruri The New York Times.

O poveste din viitor, plasată pe planeta Marte, o lume distopică în care oamenii din pături sociale diferite au culori diferite sunt parte din imperiul literar al lui Pierce Brown.

Pierce Brown: Ştii? Natura vrea să ne îmblânzească, dar noi, putem noi să îmblânzim natura? Întrebarea este: dacă putem îmblânzi natura, ne putem îmblânzi şi pe noi înşine? Despre asta vorbesc în carte, iar răspunsul meu este că nu, nu ne putem îmblânzi pe noi înşine. Poate că într-o zi vom putea trăi pe o altă planetă, poate că vom putea coloniza Marte, ceea ce este necesar din lipsa resurselor de pe Pământ şi a populaţiei în creştere. Dar dacă vom reuşi toate astea, ne putem adapta şi pe noi înşine la noua viaţă?

Cărţile lui Pierce Brown au fost comparate de criticii de specialitate cu romanele lui William Golding: un „Împăratul Muştelor” postmodern, au spus aceştia; un SF imaginativ, inventiv, cu o incredibilă priză la public. Cu atât mai mult cu cât trilogia aduce în prim-plan posibila colonizare a planetei Marte.

Pierce Brown: Închid orice înseamnă tehnologie. Nu îmi verific mailul, nu mă uit la ştiri, pentru că ştirile sunt deranjante, ştii asta! Când scrii, trebuie să ajungi în subconştientul tău. Cum spunea Freud, când eşti înăuntrul tău, eşti conştient. Dacă ating această carte acum, este un gest conştient. La fel şi dacă îmi verific contul de Instagram. Este foarte greu să te simţi detaşat când scrii dacă nu te deconectezi de la tehnologie. Îmi pun un ceas cu cronometru şi când s-a scurs timpul, atunci ştiu că mi-am terminat treaba. Şi, culmea, funcţionează de fiecare dată.

Reporter: Avem nevoie de ficţiune în viaţa noastră, avem nevoie de cărţi. Militezi pentru cartea în format tradiţional?

Pierce Brown: Cine sunt eu să judec?

Reporter: Şi totuşi, ce alegi?

Pierce Brown: Aleg cartea în format tradiţional. Nu citesc niciodată e-book-uri. Îmi place sentimentul pe care mi-l dă o carte ţinută în mâini. O deschid şi odată cu gestul, se deschide şi o lume nouă. Un e-book e doar tehnologie, atât. Şi cred că dacă nu citeşti cărţi, trăieşti doar o viaţă. Dacă citeşti, trăieşti o mie de vieţi. Citind afli lecţii de viaţă, descoperi cine eşti, ce îţi place, ce te inspiră, ce visezi. Da, în cazul meu, cartea tradiţională mi se potriveşte.

Reporter: Ce autori găsim în bibliotecă la tine acasă?

Pierce Brown: Foarte mulţi. Dostoievski, îmi place enorm Charles Dickens. Îmi plac şi J.K. Rowling, George R.R. Martin, Bernard Cornwell, Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo este preferata mea. Este o carte de aventură, dar care are în centru ideea răzbunării şi ceea ce declanşează ea. Îmi place să citesc şi biografii, de exemplu despre Alexandru cel Mare, dar şi despre personalităţi din Evul Mediu.

