Trupa americană goth-rock Evanescence va concerta la Bucureşti

Trupa americană goth-rock Evanescence va concerta pe 15 septembrie la Arenele Romane din Bucureşti.

Biletele vor fi puse în vânzare vineri, la ora 10.00, pe iabilet.ro. Primele 300 de bilete costă 139, 229 şi 319 lei, potrivit News.ro.

După epuizarea acestora, preţurile vor fi de 159, 259 şi 349 de lei, iar la intrare ele vor costa 180, 280 şi 380 de lei. La preţul tuturor biletelor comandate în earlybird şi presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Accesul copiilor cu vârste sub 7 ani este gratuit doar în zona Teren, dar ei trebuie să fie însoţiţi de un adult care are bilet. Minorii cu vârste de peste 14 ani pot participa la concert neînsoţiţi, anunţă organizatorii, Metalhead.

Pentru acest eveniment vor fi scoase la vânzare 40 de pachete Meet & Greet şi 60 de suplimente Soundcheck Package.

Concertul va avea loc în aer liber.

Nu este prima dată când formația Evanescence concertează în România. Ei au mai susținut un concert în iulie, 2017.

Grupul Evanescence a fost înfiinţat în 1995 de cântăreaţa Amy Lee şi a activat fără pauză până în 2012. Formaţia a lansat patru albume de studio - „Fallen” (2003), certificat cu platină, „The Open Door” (2006), „Evanescence” (2011) şi „Synthesis” (2017). A primit două premii Grammy, în 2004, pentru piesa „Bring Me To Life", la categoriile „Best New Artist" şi „Best Hard Rock Performance"

