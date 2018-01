Ultimul proiect al lui Neagu Djuvara, rămas neterminat: un roman de dragoste despre prima sa iubire

Neagu Djuvara, de care românii s-au despărțit duminică, a fost aristocratul care a marcat cultura română. Orfan de tată încă din vremea când a învăţat să meargă n-a avut viaţă uşoară. După 45 de ani de exil, a fost nevoit să-şi caute o casă la revenirea în ţară. Din respect şi admiraţie, prietenul său, Constantin Erbiceanu, i-a fost aproape. Despre acel moment, dar şi despre alte fragmente de viaţă, Constantin Erbiceanu a povestit, în exclusivitate la Digi24, într-un interviu realizat de jurnalista Elena Vijulie.

Constantin Erbiceanu locuia în Mali, Neagu Djuvara lucra ca diplomat în Niger. Acolo a auzit de el. Se întâmpla cu decenii în urmă... Ulterior însă, după cei 45 de ani petrecuţi forţat în exil, filosoful Djuvara a revenit în România. Acelaşi boier, dar... deloc bogat. Nu avea nici măcar o casă în care să trăiască. Închiriase o odaie studenţească pe strada Speranţei, dar imobilul a fost naţionalizat şi a trebuit să-şi caute altă chirie... Constantin Erbiceanu i-a întins atunci o mână de ajutor. I-a pus la dispoziţie un apartament.

„Niciodată n-a stat foarte bine cu banii. L-am primit cu cea mai mare plăcere! La început, mai ales, a stat câţiva ani, bineînţeles şi-a suportat costurile utilităţilor. Mai târziu, după ce a reuşit să-şi vândă o proprietate în judeţul Brăila, a plătit o chirie ca orice locatar normal”, povestește Constantin Erbiceanu.

Anii au trecut, iar viaţa i-a apropiat. Neagu Djuvara a fost colaborator al Universităţii din Bucureşti. A continuat să locuiască în casa lui Constantin Erbiceanu. A ajuns să fascineze generaţii întregi. Le-a devenit mentor foştilor studenţi. Le-a devenit reper. Şi-l vizitau des.

„Veneau şi din străinătate. În timpul Festivalului Enescu veneau necunoscuţi, să zicem, din Israel. Să stea de vorbă cu dânsul. Era un far intelectual. Şi totdeauna erau interesaţi să afle, să discute, să schimbe idei. Poveştile lui sunt întotdeauna uluitoare. Unele le-a descris în volumul Amintiri din pribegie. Altele în diverse interviuri. Explică în cărţile lui cum s-a schimbat mentalitatea românilor, a ţăranului, a orăşenilor, cum s-a stricat limba... El rămânând la o limbă frumoasă, interbelică. Suferea, povestea... Avea opinii foarte precise”, spune prietenul lui Neagu Djuvara.

Român din generaţia Regelui Mihai I, de câteva ori Neagu Djuvara a fost, în anii 90, invitat de seamă al Casei Regale.

„Şi cum era direct, chiar mai mare ca vârstă decât Regele, i-a sugerat să nu se mai lase aşa de des pozat în prezenţa liderilor PSD-işti”, dezvăluie Constantin Erbiceanu.

Ultimul proiect: un roman despre prima sa iubire

Spre amurgul vieţii a continuat să scrie. Şi-a dorit un roman special, dar nu a fost să fie.

„Voia să scrie o carte despre amorul lui, băiat la 16 ani, pentru o splendidă poloneză de 14. A vrut să scrie chiar un roman de amor. N-a mai reuşit... N-a putut să-şi...” , spune, cu emoție, Constantin Erbiceanu.

Prin viața lui Neagu Djuvara au trecut mai multe femei de care a fost îndrăgostit, dar una i-a rămas cu deosebire în minte. Despre proiectul acesta de a scrie un roman de dragoste - nerealizat, până la urmă - pomenea Neagu Djuvara și într-un interviu acordat Digi24 în 2015. Atunci mărturisea că cel mai recent proiect al său nu vorbește despre istoria românilor, ci despre o istorie personală: prima poveste de iubire: „O dragoste a mea, de la vârsta de 15 ani, pentru o tânără poloneză, pe care o chema Sophie, și-atunci ceea ce scriu eu acum este "Sophie, mon amour". Nu pot s-o uit toată viața. Pe urmă am fost îndrăgostit de mai multe, inclusiv de viitoarea mea soție, dar această primă dragoste, de la vârsta de 14-15 ani, nu pot s-o uit! Ea era de o finețe, de o aristocrație născută... Acum, eu nu sunt - sau nu eram, atunci - snob, dar am avut impresia că în ea era ceva unic. De-o delicatețe... Mi-aduc aminte de degetele ei, erau așa de fine și de subțiri... Toată ființa ei era de o noblețe extraordinară!”, își amintea Neagu Djuvara.

Idila adolescentină și-a păstrat locul în inima nonagenarului (pe atunci) Neagu Djuvara. Dar persoana care îi trezea cele mai tandre amintiri era alta: „Mama mea... dac-aș putea s-o revăd, în viață.... este un vis imposibil. Mama mea a fost marea dragoste a vieții mele”, mărturisea istoricul.

În urma lui Neagu Djuvara rămâne povestea. Povestea unui aristocrat care a iubit enorm România.

„A fost un ales. A avut o viaţă plină, cu toate satisfacţiile posibile... A fost fericit în felul lui. Şi a făcut şi mult bine în jur!”, spune prietenul său, Constantin Erbiceanu.

