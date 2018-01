Ancheta în cazul morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, a fost amânată

Ancheta morţii lui Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a fost amânată, având în vedere că medicul legist aşteaptă rezultatul mai multor teste, scrie BBC, citat de News.ro. Ancheta, desfăşurată de Westminster Coroner's Court, a fost amânată până pe 3 aprilie.

Un paroh din oraşul ei natal, Friarstown (Limerick), a spus că înmormântarea va avea loc în Irlanda. „Planul este ca ea să fie înmormântată aici, acasă. Când va fi asta depinde de momentul în care trupul ei neînsufleţit va fi înapoiat de autorităţi”, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, Poliţia Metropolitană a anunţat că nu tratează moartea lui O'Riordan ca suspectă. Cântăreaţa şi compozitoarea irlandeză, originară din Limerick, a murit pe 16 ianuarie, la Londra, la vârsta de 46 de ani. Ea se afla în capitala Marii Britanii pentru o scurtă sesiune de înregistrări - urma să pregătească o versiune a piesei „Zombie” împreună cu trupa Bad Wolves.

În luna mai a anului trecut - la puţin timp de la începerea turneului european - The Cranberries a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sănătate ale solistei.

Site-ul oficial al trupei anunţa „motive medicale asociate cu probleme ale spatelui”. Înainte de Crăciun, O'Riordan a publicat un mesaj pe Facebook în care spunea că se simte bine, lăsând să se înţeleagă că va urca pe scenă curând. În luna ianuarie a acestui an, printr-o imagine în care apare ţinând o pisică, anunţa că pleacă din Irlanda.

O'Riordan s-a despărţit, în 2014, de soţul ei, Don Burton, cu care a fost împreună timp de 20 de ani. Ea şi Burton, fostul manager de turneu al trupei Duran Duran, au avut trei copii. Cântăreaţa suferea de tulburare bipolară, fiind diagnosticată în 2015. Ea a concertat la Bucureşti, alături de The Cranbberies, de două ori, în 2010 şi 2012.

Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.

Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formaţii rock din anii 1990, a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum „Linger", „Dreams", „Zombie", „Ode to My Family", „Ridiculous Thoughts", „Salvation", „Free to Decide" şi „Promises". În perioada de pauză a formaţiei, între 2003 şi 2009, ea a urmat o carieră solo. În aprilie 2017, The Cranberries a lansat albumul „Something Else”.