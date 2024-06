Legendarul star rock Jon Bon Jovi face noi dezvăluiri despre boala care l-a împiedicat să cânte: „A fost oribil”

Jon Bon Jovi a aflat acum 10 ani că suferă de o boală care îi atrofiază corzile vocale, iar mai apoi s-a confruntat cu o criză lungă cauzată de infecția cu Covid-19. Marele artist face acum noi dezvăluri despre boala care l-a împiedicat din a performa și spune că „A fost oribil”.

Solistul Jon Bon Jovi a devenit faimos împreună cu trupa sa din New Jersey în anul 1980, cu hituri precum Livin' on a Prayer. Acum, la vârsta de 62 de ani, se luptă pentru a salva vocea care l-a făcut celebru, informează Newsweek.

Calvarul său în această luptă a fost documentat în recenta serie de documentare a istoriei trupei în patru părți, de pe o platformă de streaming, numită Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. (Mulțumesc, noapte bună: Povestea lui Bon jovi).

Cunoscută și sub denumirea de „voce îmbătrânită” sau „presbifonie”, atrofierea vocală este o afecțiune a vocii caracterizată prin subțierea mușchilor și țesuturilor corzilor vocale, conform grupului Atrium Health. Aceasta poate duce la o voce mai slabă, care necesită mult efort pentru a fi utilizată. Persoanele care au această boală suferă de modificări ale tonului, răgușeală sau asprime.

„De ani de zile, știu că totul depinde de ceva atât de mic”, a declarat el pentru ziarul The Sun din Marea Britanie: „A fost oribil”.

Bon Jovi a decis să aibă o intervenție chirurgicală riscantă în urmă cu doi ani, care avea să fie un mare succes sau avea să-i pună capăt pentru totdeauna abilității de a cânta. Din fericire, operația a decurs bine, însă el a trebuit să învețe singur cum să cânte din nou.

„Nu a fost o călătorie distractivă,nici măcar să ajungi în acest punct”, a spus el. „Dar mi-am dus la capăt reabilitarea și terapiile. A trebuit să învăț din nou cum să fac lucrurile. Am <<primit>> notele mai înalte cu mult timp în urmă, dar am uitat să lucrez și pentru notele mai joase”.

Vorbind despre problemele cu care s-a confruntat, cântărețul a spus: „Te gândești: <<Ce naiba este în neregulă cu B-flat to F>> Asta e ciudat”, făcând referire la notele si bemol major și nota fa.

„Deodată, îți faci griji pentru toate lucrurile la care nu te-ai gândit niciodată de două ori – niciodată!”

El a recunoscut că s-a luptat mult înainte de a putea vedea îmbunătățiri. Presiunea de a reveni pe scenă a apărut din cauza faptului că nu a vrut niciodată să ofere o performanță pe jumătate și să dezamăgească milioanele de fani ai trupei.

„Mai întâi trebuie să scoți pumnul din perete, apoi te uiți înapoi la ceea ce ai făcut acum două luni și realizezi că totuși au fost progrese”, a spus el. „Sunt atent pentru că nu vreau niciodată să dau mai puțin de 100 la sută”, făcând referire la performanța sa.

Editor : C.S.