Armin van Buuren, după ce a mixat ore în șir la UNTOLD: „Este o conexiune specială între muzica mea și oamenii din estul Europei”

În exclusivitate pentru Digi24, Armin van Buuren, a stat de vorbă cu jurnalista Digi24 Oana Zamfir. Legendarul DJ a povestit de ce îi place să vină în România.

-Ai spus mereu că iubești UNTOLD și că este special. Ce iubești așa mult la UNTOLD?

-Am venit în România atâția ani, este o conexiune specială între muzica pe care o mixez și oamenii din estul Europei. Mereu am crezut că am o conexiune mai bună cu mulțimea din această parte a Europei.

-De ce zici asta?

-Nu știu. Polonezii, ungurii, am mixat și pentru Bulgaria, sunt țări minunate unde oamenii au o mare pasiune pentru muzică. În 2015, când am mixat pentru prima dată pentru UNTOLD, mi-au zis „nu vrei să mixezi încă 30 de min?” Am zis „da, de ce nu! Tribuna e încă plină”. Cred că ești nebun dacă nu mai mixezi, fiindcă mulțimea vrea asta și totul e minunat! Și exact asta am făcut, am mixat încă o oră jumătate și anul următor încă o oră în plus.

-Mi-ai anticipat întrebarea, aveam întrebarea asta în minte... Îți propui să stai un număr de ore sau e o chestiune de emoții?

-Poți să pregătești un număr de 2 ore, dar nu unul de 5, nu poți să pregătești asta.

-Deci te lași dus de val?

-Nu cred că e așa special. Când am început să fiu DJ, în 1996, acum mult timp, am mixat în cluburi de două ori mai mari decât locul acesta, deci foarte mici. Obișnuiam să mixez în fiecare săptămână, timp de 5-6 ore, dar pentru 15 persoane. Deci evoluția mea ca DJ... sunt obișnit să mixez seturi, povești. E zona mea de confort, e de modă veche. Nu vreau doar să mixez pentru mult timp, vreau să mixez mult doar dacă se simte omul bine, dacă sunt oameni acolo.

-Bună tuturor, sunt Armin, de la UNTOLD. Știrile au muzica lor!

Editor : A.P.