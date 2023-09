Ținute extravagante la MTV Video Music Awards 2023, în seara în care cântăreața pop-folk americană Taylor Swift şi artista columbiană Shakira au fost vedete incontestabile.

Iată ținutele care au ieșit cel mai mult în evidență:

Shakira, la MTV Video Music Awards 2023

Taylor Swift şi Shakira, câştigătoare la MTV Video Music Awards 2023

Premiul pentru cel mai bun cântec, cea mai bună muzică pop, cea mai bună regie şi cel mai bun videoclip pentru hitul său "Anti-Hero": Taylor Swift a obţinut nu mai puţin de patru distincţii la gala MTV VMA, a cărei ediţie anuală a avut loc la o sală polivalentă din Newark, New Jersey.

"Este incredibil", a declarat Swift, care are zeci de milioane de urmăritori pe reţelele de socializare, în timp ce primea premiul pentru cel mai bun videoclip, pe care îl câştigase deja în 2022.

O altă vedetă a anului, artista Shakira, în vârstă de 46 de ani, a primit prestigiosul trofeu "Video Vanguard", care recompensează inovaţia în industria înregistrărilor audiovizuale.

Purtând o rochie sclipitoare lejeră, cântăreaţa columbiană şi-a încheiat show-ul printr-o baie de mulţime până la o platformă care a ridicat-o deasupra publicului. "Mulţumesc, MTV. Vă mulţumesc că aţi jucat un rol atât de important în cariera mea de când aveam 18 ani", a exclamat ea.

Gala anuală MTV VMA a fost deschisă de rapperul originar din Harlem, Lil Wayne. El a primit un premiu pentru lunga sa carieră în rap. "Este atât de suprarealist. Am început ca distribuitor de ziare", a declarat rapperul în vârstă de 53 de ani.

Artista new-yorkeză de hip-hop Nicki Minaj a aprins spectacolul pentru al doilea an consecutiv, interpretând live noul ei single, "Last Time I Saw You", care va apărea pe viitorul său album ce ar urma să fie lansat în noiembrie.

Marţi seară, Nicki Minaj a câştigat premiul pentru cel mai bun album hip-hop cu "Super Freaky Girl".

Premiul pentru cel mai bun R&B a revenit artistei SZA, care nu a fost prezentă, în timp ce grupul sud-coreean Stray Kids a câştigat premiul pentru cel mai bun K-pop.

Nigerianul Rema a obţinut premiul pentru cea mai bună muzică afrobeats, o categorie nouă, pentru single-ul său "Calm Down" cu Selena Gomez. Melodia a depăşit un miliard de ascultări pe Spotify în weekend.

"Înseamnă foarte mult să vezi că afrobeats ia o amploare atât de mare", a mărturisit Rema, la primirea premiului.

