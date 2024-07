Francezii de la Daoud au câștigat marele premiu al competiției internaționale Jazz in the Park 2024

Într-un weekend plin de festivaluri în toată România, la Cluj-Napoca a avut loc un eveniment special: competiția de jazz organizată de Jazz in the Park. Acest concurs, desfășurat în Parcul Central din oraș, a pus accent pe talent, descoperire și pe spiritul civic al comunității, dornică să susțină trupe noi.

Eforturile pentru organizarea acestui festival-concurs au început acum mai bine de șase luni. La începutul anului, echipa Jazz in the Park a lansat un apel mondial care a atras 246 de aplicanți din 39 de țări. După trei săptămâni de ascultări și dezbateri, juriul a selectat 13 finaliști din 9 țări europene, inclusiv 3 din România. Organizarea festivalului a fost un succes, atrăgând zeci de mii de participanți, amintindu-ne de ediția din 2019, când Jazz in the Park a câștigat premiul Best Small Festival in Europe.

Ediția din acest an a fost câștigată de francezii de la Daoud, o trupă care a impresionat publicul încă de la primele acorduri. Ei au câștigat un premiu de 5.000 EUR și invitația de a concerta la festivalul Jazz in the Park din 30 august - 1 septembrie, care va avea loc în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca

Celelalte premii au fost:

Locul II - Lyder Røed Quintet (NO), o trupă care a ambasadoriat cu succes ce înseamnă Jazzul classic, va primi 3.000 EUR

Locul III - Berlinezii de la Magro (DE), o trupă care face puntea dintre muzica electronică și Jazz

Premiul publicului - Zouratié Koné Trio (BE), care au încântat tot parcul cu sunetele lor africane, au primit 1.000 EUR

Cea mai bună trupă românească : Nonconformist Anthology din Timișoara, un nume care va face furori pe piața din România, au câștigat 1.000 EUR

Cea mai bună compoziție: trupa ucraineană Jazz Family Trio ”Shekband”, o familie de 3 frați, mezinii concursului, care au fost poate cea mai pasionată trupă din concurs

Au existat încă 5 mențiuni oferite unor muzicieni care s-au remarcat: toboșarul trupei Abel Marton Cosmic band, basistul trupei Zouratié Koné Trio, tânăra pianistă de la Shekband, clarinetistul trupei Nonconformist Anthology și într-un gest spontan, juriul a decis să ofere o mențiune de încurajare trupei David Luca Quartet, localnicii din concurs. Fiecare mențiune constă într-un premiu de 500 EUR.

Pe lângă trupele din concurs, pe scenele din parc au urcat și invitați speciali de marcă: Roberto Fonseca Group, Elena Mîndru Quintet și câștigătorii concursului de anul trecut, polonezii de la Klawo!

Jazz in the Park este un festival al muzicii și al comunității, susținut de BRD Groupe Societe Generale și DIGI.

Urmează festivalul Jazz in the Park, ediția a XII-a, evenimentul care închide vara la Cluj-Napoca, în 30 august - 1 septembrie, în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”. Biletele se găsesc aici. Ne vedem acolo!