Boala vikingilor și ulei de turmeric: Cum reușesc cei mai mari toboșari punk rock să susțină concerte epuizante la peste 70 de ani

De la Rat Scabies din trupa The Damned și până la Paul Cook de la Sex Pistols, unii dintre cei mai mari bateriști din lumea muzicii rock și punk au dezvăluit cum reușesc să ducă la capăt concerte lungi pline de melodii rapide și au vorbit despre trucurile pe care le folosesc pentru a putea cânta în turnee chiar și după ce-au împlinit 70 de ani, relatează The Guardian.

La 69 de ani, Rat Scabies nu mai este același baterist exploziv care a luat cu asalt scena muzicii punk rock în 1976. „Am o chestie care se numește boala Viking (contractura Dupuytren) unde toată mâna se deformează și niște umflături și artrită. Eu loveam mereu puternic, așa că nu cred că asta a ajutat”, a povestit muzicianul de la The Damned.

Dar Rat Scabies (pe numele său real: Christopher John Millar) continuă să cânte chiar dacă știe că o să îl doară. „Durerile devin incredibil de frustrante pentru că sunt unele lucruri pe care vrei să le faci și nu mai poți. Dar atâta timp cât pot să cânt New Rose ca lumea și pot să fac cântecele să sune așa cum trebuie...”

Toți cântăreții îmbătrânesc, dar bateriștii se confruntă cu provocări aparte din cauză că activitatea lor presupune un efort fizic mare. Și este cu atât mai greu pentru toboșarii care sunt cunoscuți pentru forța lor, nu doar pentru tehnică.

Max Weinberg continuă să cânte alături de Bruce Springsteen și E Street Band la 73 de ani. Foto: Profimedia Images

Nicko McBrain (72 de ani) de la Iron Maiden și-a anunțat retragerea din spectacolele susținute cu trupa la finalul turneului recent încheiat din America de Sud.

În afară de artrita reumatoidă care îi afectează mâinile, Nicko a suferit și un mini-AVC anul trecut și, cu toate că s-a recuperat după ce corpul i-a paralizat pe partea dreaptă, și-a dat seama că sunt cântece pe care nu le mai poate susține și altele pe care a trebuit să le modifice ca să le poată cânta. Într-un final, s-a decis că este prea mult.

Alți bateriști continuă să cânte mulți ani după ce împlinesc 70 de ani: Max Weinberg continuă să cânte alături de Bruce Springsteen și E Street Band la 73 de ani; Roger Earl din trupa de rock Foghat încă merge în turnee la 78 de ani, după mai bine de o jumătate de secol de concerte.

Charlie Watts avea și el aproape de 80 de ani când s-a oprit din a merge în turnee cu trupa Rolling Stones.

Nicko McBrain (72 de ani) și-a anunțat retragerea din spectacolele susținute cu trupa Iron Maiden la finalul recentului turneu organizat în America de Sud. Foto: Profimedia Images

Ian Paice (76 de ani) doar ce a terminat un turneu cu Deep Purple, trupa pe care a fondat-o în 1968. Chiar și după 56 de ani, concertele lor durează 2 ore și încep cu cea mai feroce melodie a lor, Highway Star.

„Multe din lucrurile care erau simple când eram mult mai tânăr acum sunt dificile”, a spus Paice. „Dar acum știu mult mai multe decât când eram mai tânăr. Așa că înlocuiești lucruri: asta ar fi dificil de făcut, dar pot să fac altceva. Oricine crede că poate să facă aceleași lucruri pe care le făcea acum 50 de ani este nebun.”

Ceea ce îi ajută pe acești mari muzicieni este că de obicei au o condiție fizică bună. Scabies a spus că, pentru a rezolva problema durerii de la încheieturile mâinilor, mai demult ar fi cerut două pastile de orice tip se găsea – acum folosește ulei de turmeric.

La 69 de ani, Rat Scabies nu mai este același baterist exploziv care a luat cu asalt scena muzicii punk rock în 1976, dar asta nu l-a împiedicat să continue să cânte alături de trupa The Damned. Foto: Profimedia Images

Ca să se pregătească pentru un nou turneu, Paul Cook de la Sex Pistols face exerciții aerobice, își antrenează brațele și lucrează cu un nutriționist. „Dar nu sunt un fanatic al vieții sănătoase. Nu m-am transformat într-un hipiot care mănâncă linte.”

Una dintre temele recurente care apar în discuțiile cu Scabies, Cook și Paice este că înaintarea în vârstă le-a arătat beneficiile unui stil mai puțin frenetic la tobe. „Poți să creezi mai mult făcând mai puțin”, a explicat Paice, care a precizat că îmbunătățirea sistemului de amplificare a sunetului a făcut ca toboșarii să nu mai fie nevoiți să lovească la fel de tare cum o făceau cei din generația lui.

Chiar și Scabies, cel mai dezlănțuit toboșar al generației sale, a descoperit beneficiile moderației. Unele melodii chiar sună mai bine dacă încetinești puțin ritmul, a observat el.

„Înainte, încercam să fim pe cât de rapizi posibil – oricine ajungea la finalul melodiei primul era câștigătorul. Dar acum, încercăm să respectăm mai mult melodiile.” Pentru Smash It Up, partea întâi, Scabies are timp să își usuce mâinile, să bea niște apă și să își recupereze energia. „Acum, mă bucur mai mult de melodiile mai lente.”

