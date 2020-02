Brad Pitt a fost recompensat la gala premiilor BAFTA de duminică seară cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul ''Once Upon a Time... in Hollywood'', prilej cu care starul hollywoodian a făcut o glumă despre prinţul Harry care i-a făcut să râdă pe fratele lui, prinţul William, şi pe soţia acestuia, Kate Middleton, citează Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Duminică seară a avut loc cea de-a 73-a ediţie a galei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), desfăşurată la Royal Albert Hall din Londra, în cadrul căreia îndrăgitul actor american a câştigat trofeul pentru cea mai bună interpretare masculină într-un rol secundar în cel mai recent film al regizorului Quentin Tarantino, ''Once Upon a Time... in Hollywood''.

Una dintre colegele lui de platou, actriţa Margot Robbie, a primit premiul în numele său şi a citit totodată un scurt discurs de mulţumire din partea lui Brad Pitt.

"Brad nu a putut veni în seara asta din motive familiale, astfel încât mi-a cerut să citesc acest mesaj din partea lui", a spus actriţa, continuând să citească mesajul starului american. "Hei britanicilor, am auzit că aţi rămas singuri. Bine aţi venit în club", a adăugat Brad Pitt în acelaşi mesaj, referindu-se la recenta ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Mesajul a continuat cu o serie de mulţumiri, iar în încheiere actorul a făcut o altă glumă, legată de această dată de recenta retragere a lui Meghan Markle şi a prinţului Harry din cadrul familiei regale şi de stabilirea lor în Canada.

"Voi boteza acest premiu BAFTA cu numele Harry. Văd că este dornic să vină cu mine în America", a adăugat Brad Pitt în încheierea mesajului său, stârnind hohote de râs în rândul spectatorilor prezenţi sală. Prinţul William şi soţia lui, Kate, care au prezidat gala, au reacţionat la glumele lui Brad Pitt cu un zâmbet larg. "Sunt cuvintele lui, nu ale mele", a ţinut să precizeze Margot Robbie.

Ducii de Cambridge au părut că zâmbesc relaxaţi, fără să de prea mare importanţă polemicii suscitate de prinţul Harry şi de soţia sa, fosta actriţă Meghan Markle.

Pentru cea de-a 73 ediţie a premiilor BAFTA, ducesa de Cambridge a ales o rochie semnată de Alexander McQueen, pe care o îmbrăcase şi cu altă ocazie. Organizatorii galei BAFTA au cerut invitaţilor să aleagă ţinute purtate anterior sau modele vintage, în semn de susţinere a campaniilor de protejare a mediului înconjurător şi de combatere a poluării.

Editor: I. I.