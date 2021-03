Filmele de lungmetraj „Nomadland” și „Borat Subsequent Moviefilm” sunt marile câștigătoare ale ediției din acest an a premiilor Globul de Aur. „Nomadland”, un film în care actrița principală Frances McDormand joacă rolul unei femei fără adăpost aflată într-o călăîtorie în Vestul Statelor Unite, a câștigat cel mai important trofeu al serii - premiul pentru cel mai bun film dramatic. „Borat Subsequent Moviefilm”, continuarea filmului de succes „Borat”, a câștigat premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical. La categoria televiziune, „The Crown” a fost desemnat cel mai bun serial-dramă, informează BBC.

„Nomadland” a câștigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun regizor - Chloe Zhao, în vreme ce serialul „The Crown” a obținut, în total, patru Globuri de Aur: cel mai bun serial, cel mai bun actor într-un serial-dramă (Josh O'Connor), cea mai bună actriță (Emma Corrin) și cea mai bună actriță într-un rol secundar (Gillian Anderson).

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizată în format virtual în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisă de actriţele Amy Poehler şi Tina Fey, în calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles şi New York, informează Agerpres.

Cea de-a 78-a ediție a acestei gale a fost una fără şampanie şi fără covorul roşu. Cele mai multe dintre starurile nominalizate au fost nevoite să se mulţumească cu primirea trofeelor într-o manieră virtuală, din confortul locuinţelor lor. Unele dintre vedete au anunţat totuşi că îşi vor deschide mini-barurile, pentru a respecta astfel tradiţia unei gale care, de obicei, se desfăşoară într-un format mai puţin formal.

Lista premiilor Globul de Aur 2021

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: "Nomadland"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Chloé Zhao a primit Globul de Aur pentru regia filmului „Nomadland”. Foto: Profimedia Images

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Andra Day (sus, centru) în momentul când Joaquin Phoenix (pe scenă) anunță câștigătoarea Globului de Aur pentru cea mai bună actriță într-un film. Foto: Profimedia Images

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and The Black Messiah")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster ("The Mauritanian")

Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste ("Soul")

Cel mai bun cântec original: "Io Si", interpretat de Laura Pausini în filmul "The Life Ahead"

Cel mai bun film străin: "Minari" (SUA)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda

Televiziune

Cel mai bun serial-dramă: "The Crown"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Schitt's Creek"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Josh O'Connor ("The Crown")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Emma Corrin ("The Crown")

Reacția Emmei Corrin în momentul când a fost anunțată câștigătoarea Globului de Aur 2021 pentru cea mai bună actriță de televiziune. Foto: Profimedia Images

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Queen's Gambit")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Ana Taylor-Joy a primit Globul de Aur pentru rolul din „Gambitul Damei”/„Queen's Gambit”. Foto: Profimedia Images

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: John Boyega ("Small Axe")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Gillian Anderson ("The Crown")

Editor : M.L.