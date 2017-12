Primele trei nume confirmate la festivalul Summer Well 2018

The Kooks, Cigarettes After Sex şi Rationale sunt primele nume confirmate pentru festivalul Summer Well 2018.

FOTO: Facebook/ Summer Well Festival

Ediţia de anul viitor a festivalului va avea loc în zilele de 11 şi 12 august, pe domeniul Stirbey din Buftea, notează News.ro.

Abonamentele pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la preţul de 232 de lei, căruia i se adaugă taxe de ticketing.

Trupa britanică indie rock The Kooks, formată în 2004, la Brighton, se află în prezent în turneu în Australia. Formaţia a lansat patru albume de studio, cel mai recent datând din 2014, iar anul acesta, compilaţia „The Best of... So far”.

Cigarettes After Sex este un grup american de pop, format în 2008, în Texas. Debutul discografic a avut loc anul acesta - albumul omonim a fost lansat în iunie şi a fost bine primit de critici.

Tinashe Fazakerley a debutat discografic în 2010, cu „Saved”, pe care l-a semnat Tinashé. Şi-a relansat cariera în 2015, sub numele Rationale, iar cel mai recent album lansat datează din 2017.