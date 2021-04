Un nou obiectiv turistic în Gorj. Cum vrea un tânăr să atragă turiști în comuna natală

Din dorința de a atrage turiștii în comuna natală, un tânăr din Gorj a venit cu un concept nou: căsuța răsturnată. Ceea ce îi surprinde cel mai mult pe vizitatori este mobilierul prins de tavan.

Un tânăr din Gorj a văzut acest concept în Turcia și și-a dorit neapărat să îl aducă și acasă. Alexandru s-a apucat de lucru în luna august a anului trecut. A făcut structura de rezistență din fier și dacă la partea exterioară a fost destul de ușor de așezat, suspendarea mobilierului pe tavan a fost mult mai grea.



Alexandru Luțan, proprietar casa: „La interior a fost foarte greu, acolo am fost mai mulți când am început să fixăm obiectele am fost mai multe persoane. Vecinii m-au ajutat sau prieteni au venit.”



Până în acest moment, a investit peste 30.000 de euro. De o lună, Căsuța Răsturnată și-a deschis ușile pentru oaspeți. Adulții achită, la intrare, o taxă de 15 lei, iar copiii de peste trei ani 10 lei.



Reporter: „Cum vi se pare?”

Turistă: „Foarte interesant! Și noi trebuie să stăm tot cu susul în jos când căutăm ceva.”



„Eu am participat efectiv la construcție și patronul a păstrat secretul până în ultimul moment când am ajuns la actuala podină. Am avut impresia că facem o scenă,” povestește un bărbat.



Anamaria Ianc - jurnalist Digi24: „După ce au vizitat căsuța răsturnată, turiștii au parte de un alt loc inedit. Vorbim despre pădurea colorată. Aici arborii au fost colorați în asa fel încât să fie mult mai veseli și vioi. Oamenii sunt atrași, în drumul lor către Transalpina, de aceste două locații.”



Ambele obiective turistice sunt în comuna Bumbești Pițic, din județul Gorj.

