„1917: Speranță și moarte”. Regizorul Sam Mendes: Am creat ceva făcut să fie văzut pe marele ecran

Poveștile bunicilor merită să ajungă pe marile ecrane. Așa s-a întâmplat și în cazul peliculei „1917: Speranță și moarte”, care a intrat pe marile ecrane din ţară. Filmul a fost premiat deja la Globurile de Aur şi este nominalizat, de 10 ori, la Premiile Oscar. Urmăriţi un interviu cu Sam Mendes, regizorul englez care i-a cucerit pe cineaștii și cinefilii americani.

Sam Mendes, regizor: Legătura mea personală este că am găsit pe o cutie de chibrituri... Scuze, am glumit! Legătura mea personală sunt poveştile pe care mi le-a spus bunicul meu când eram copil. El a luptat în război între 1916 şi 1918. Avea 17 ani. Şi erau poveşti şocante. Nu erau despre eroism şi curaj, ci despre ce mare noroc era să fii viu, printr-un noroc sau coincidenţă.

Regizorul britanic Sam Mendes, recent înnobilat de Regina Elisabeta a II-a, aduce în fața publicului drama a doi soldați englezi aflaţi pe front în timpul Primului Război Mondial. Misiunea lor, care îi va ține pe spectatori cu sufletul la gură pe durata celor două ore, este aceea de a transmite un ordin care va salva vieţile a mii de soldați.

Reporter: Odată ce aţi luat aceste anecdote şi aţi alcătuit povestea în minte, de ce aţi ales s-o spuneţi în timp real, în acest mod foarte interesant de a face un film?

Sam Mendes, regizor: În parte pentru că am vrut să leg publicul de personajele centrale, să simtă... Este până la urmă un thriller contracronometru. Am vrut să simtă fiecare secundă odată cu personajele, să fie lângă ele la fiecare pas. Am vrut să îndepărtez cât mai multe bariere dintre public şi personaje. Şi într-o lume ideală, oamenii nu se gândesc la acest aspect şi urmăresc povestea.

Am creat o experienţă. Am creat ceva făcut să fie văzut pe marele ecran. Sper ca lumea să meargă să-l vadă pe marele ecran. Am folosit toate uneltele pe care le-am avut la dipoziţie în cinematografia de azi, pentru a crea o experienţă în care să te cufunzi. Nu mă refer numai la imagine, ci şi la sunet, muzică şi tot restul.

Nu trebuie să ştii nimic despre Primul Război Mondial pentru a intra în această lume.

„1917: Speranță și moarte” a intrat în cinematografele din țară, iar peste aproape două săptămâni ar putea primi, potrivit cineaștilor, cea mai importantă distincție la Premiile Oscar.