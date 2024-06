A murit actrița Ileana Stana Ionescu

Cunoscuta actriță Ileana Stana Ionescu a murit duminică, la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de actrița Alexandra Velniciuc și pe Instagram de prezentatoarea Iuliana Marciuc. Teatrul Național București a confirmat informația.

„Dumnezeu să o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie”, a scris Velniciuc pe rețeaua socială.

„Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București anunță cu tristețe că astăzi, 30 iunie, actrița Ileana Stana Ionescu a plecat într-o lume mai bună. Cei care vor să aducă un ultim omagiu îndrăgitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic.

Ileana Stana Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale. A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în “Școala femeilor” de Molière. În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național ”I.L.Caragiale”, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein - „Gaiţele" de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba - „Troienele", Doica - „Medeea" de Seneca în „Trilogia antică", regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia - „Iolul şi Ion Anapoda" de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra - "Micul infern" de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013)”, au scris reprezentanții TNB pe Facebook.

Născută la 14 septembrie 1936, în oraşul Brad, județul Hunedoara, Ileana Stana Ionescu a avut sute de roluri în teatru, zeci de roluri în filme remarcabile şi producţii TV, nenumărate personaje interpretate magistral pentru Teatrul Naţional Radiofonic, potrivit Radio România Cultural.

Deşi a jucat în sute de scenete de televiziune şi zeci de filme alături de actorii generaţiei de aur, prima şi marea sa dragoste a fost şi a rămas teatrul. Şi-a început cariera de actriţă la vârsta de 19 ani şi a fost remarcată la scurt timp de maestrul Radu Beligan şi chemată să dea probă pentru un post la Teatrul Naţional din Bucureşti. Aşa că din anul 1965, cel mai mare teatru din ţară i-a devenit a doua casă. Aici a interpretat roluri memorabile în piese de referinţă precum „Coana Chiriţa”, „Gaiţele” sau „Livada de vişini”.

„Am jucat de toate, de toate şi pentru toţi. Și pentru teatru de copii. Ce să spun? Am avut o şansă nebună, au avut o generozitate din punctul ăsta de vedere nemăsurată, pentru că am avut ocazia să fac tot felul de drăcii. Şi dincolo de drăcii, şi lucruri foarte speciale şi serioase. Adică am avut ocazia să joc mult. Mult şi de toate!”, spunea actrița într-un interviu pentru Digi24.





Editor : M.B.