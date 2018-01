Actorul Sebastian Stan vine în București, ca invitat de onoare al American Independent Film Festival

Actorul de origine română Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de-a doua ediţii a American Independent Film Festival. El va prezenta în premieră în România cel mai recent film al său, biopic-ul „I, Tonya”, în regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizări la Oscar, un Glob de Aur şi cinci nominalizări la Premiile BAFTA.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sebastian Stan joacă alături de Margot Robbie şi Allison Janney în filmul „I, Tonya” (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai lăudate filme ale anului, cu trei nominalizări la Premiile Oscar, Globul de Aur pentru Allison Janney şi 5 nominalizări la Premiile BAFTA, scrie News.ro.

Filmul va deschide American Independet Film Fetival de anul acesta, pe 27 aprilie, şi va fi urmat de un dialog cu actorul. Publicul din România va avea astfel ocazia să afle cum e să fii coleg de platou cu Meryl Streep, Margot Robbie, Anne Hathway sau Ashton Kutcher.

Foto: Gulliver/Getty Images

Marii regizori l-au remarcat pe Sebastian Stan şi l-au cooptat în producţii de Oscar. În „Marţianul” (7 nominalizări la Oscar) a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră”, face parte dintr-o distribuţie de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american, popular printre adolescenţi, „Gossip Girl”. În cel mai recent film din trilogia „Captain America” joacă într-un rol principal alături de Robert Downey Junior, Scarlet Johanson, Chris Evans, Hugo Weaving sau Samuel L. Jackson. Actorul român a primit chiar şi câteva replici în limba română.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanţa. S-a mutat la Viena împreună cu mama sa, când avea opt ani, iar la 10 ani a jucat primul rol în film, în „71 fragments of a Chronology of Chance” regizat de celebrul austriac Michael Haneke. Doi ani mai târziu, familia a plecat peste Ocean şi s-a stabilit în Rockland County, New York. Sebastian a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.

Prima ediţie a AIFF a avut loc în septembrie 2017 şi i-a avut ca invitaţi speciali pe actorii Ethan Hawke, Joaquin Phoenix şi John C. Reilly. Regizorul Barry Jenkins, câştigătorul Oscarului pentru "cel mai bun film" în 2017, a deschis festivalul printr-un Q&A în direct prin Skype, la finalul proiecţiei filmului „Moonlight”.

Pornind de la tradiţia marilor filme narative americane, festivalul îşi propune să prezinte o selecţie a celor mai recente producţii independente made in USA, titluri apreciate de critică şi prezentate în circuitul marilor festivaluri nord americane precum Sundance, New York, Tribeca, Telluride ori Toronto. A doua ediţie a American Independent Film Festival are loc în perioada 27 aprilie – 3 mai 2018, la Cinema PRO şi Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti.

Programul proiecţiilor şi noutăţile despre filmele şi evenimentele din festival vor fi actualizate pe filmedefestival.ro şi pe pagina de Facebook American Independent Film Festival.

American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, susţinut de Catena.

Citește și:

Sebastian Stan va juca alături de Samuel L. Jackson şi Christopher Plummer într-un thriller politic