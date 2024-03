Actriţa Olivia Munn a dezvăluit că a făcut dublă mastectomie după ce a fost diagnosticată cu cancer

Olivia Munn a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o dublă mastectomie. Ea spune că e norocoasă că a depistat boala la timp și le-a mulțumit medicilor ei.

"Sunt norocoasă. L-am depistat cu suficient timp la dispoziţie pentru a avea opţiuni. Vreau acelaşi lucru pentru orice femeie care ar putea fi nevoită să se confrunte cu asta într-o zi", a postat miercuri actriţa în vârstă de 43 de ani pe Instagram, alături de fotografii şi un videoclip în care este tratată la spital.

Munn a spus că a făcut un test genetic în februarie 2023 care verifică 90 de gene diferite ale cancerului şi a fost negativ pentru toate. Chiar şi aşa, medicul ei a decis să îi calculeze scorul de evaluare a riscului de cancer de sân şi asta "mi-a salvat viaţa", a scris Munn.

Munn a făcut o biopsie, în urma căreia a descoperit că avea o formă agresivă de cancer la ambii sâni. Ea a suferit o dublă mastectomie la 30 de zile după biopsie şi patru operaţii în ultimele 10 luni. Ea a spus că a păstrat totul privat pentru că "trebuia să-mi trag sufletul şi să trec prin unele dintre cele mai grele momente înainte de a le împărtăşi".

Munn a mulţumit familiei şi prietenilor, în special partenerului ei, comediantul John Mulaney, "pentru că a fost alături de mine înainte de a intra în fiecare operaţie şi pentru că a fost acolo când m-am trezit, aducând mereu fotografii înrămate cu băieţelul nostru Malcolm, astfel încât să fie primul lucru pe care îl vedeam când deschideam ochii".

Munn a fost corespondent al emisiunii "The Daily Show with Jon Stewart", iar printre filmele în care a jucat se numără "Magic Mike", "The Predator", "Office Christmas Party" şi "X-Men: Apocalypse".

Editor : G.M.