Film Now marchează începutul anului 2021 cu două premiere TV în România: Furios şi iute: Hobbs & Shaw și Furie la volan

După ce filmările de la Fast & Furious 8 au scos la iveală că Vin Diesel si Dwayne Johnson nu pot sta pe același platou de filmare, dar că franciza are de câștigat de pe urma ambilor, ideea unui spin-off creat special pentru două personaje apreciate de fani a devenit realitate. Produs chiar de Dwayne „The Rock” Johnson și de Jason Statham, Fast and Furious: Hobbs & Shaw este primul capitol separat, în care protagoniști sunt personajele Luke Hobbs și Deckard Shaw. Primul (interpretat de Johnson) este un membru de elită al Serviciului de Securitate Diplomatică din SUA, un om loial legii. Cel de-al doilea (în interpretarea lui Jason Statham) este un fost soldat britanic, membru al forțelor de elită operative, care s-a înfruntat deja cu Hobbs în Furios și iute 7. Acum, cei doi sunt însă obligați să lucreze împreună, dacă vor să aibă o șansă împotriva lui Brixton (Idris Elba) - un anarhist cu puteri incredibile obținute prin bioinginerie, care deține controlul asupra unei amenințări biologice.

Tot pe 1 ianuarie, de la ora 22:20, Film Now ți-a pregatit apreciata producție S-a născut o stea/ A Star Is Born, cu superstarul Lady Gaga la primul ei rol principal important și cu Bradley Cooper atât în distribuție, cât și pentru prima dată în postura de regizor. Cunoscutul muzician Jackson Maine (Cooper) o întâlneşte pe tânăra și talentata aspirantă Ally (Lady Gaga), de care se îndrăgosteşte pe loc. După ce urcă pe scenă, Ally cucereşte publicul imediat, dar, pe măsură ce cariera ei ia amploare, povestea de dragoste dintre cei doi se deteriorează, iar Jack este măcinat de demonii săi interiori. Încă de la lansare, A Star Is Born a fost un succes critic și comercial, cu încasări de aproape 450 de milioane de dolari în întreaga lume și cu numeroase nominalizări, precum cele de la Oscar și la Golden Globe Awards. S-a născut o stea a fost premiat pentru Cea mai bună piesă originală („Shallow”), atât la premiile Academiei Americane de Film, cât și la Globul de aur. Coloana sonoră a filmului a castigat si 4 premii Grammy.

Duminică, 10 ianuarie, de la ora 20:00, Film Now ti-a pregatit o nouă superproducție. Cu efecte vizuale copleşitoare și cu Jason Momoa în rolul principal, Aquaman a avut încasări de peste un miliard de dolari în întreaga lume, devenind, în 2018, debutul cu cele mai mari încasări din universul extins DC și cel mai profitabil film bazat pe un personaj DC. Cândva cea mai avansată civilizație de pe Terra, Atlantida este condusă acum de un rege însetat de putere. Bazându-se pe o armată puternică, Orm vrea să cucerească toate popoarele oceanului, iar apoi pe cele de la suprafață. Erou pe Pământ şi apărător al adâncurilor, Arthur Curry (Jason Momoa) va trebui să îşi dezvăluie adevărata identitate: jumătate om - jumătate atlantid, el este fratele lui Orm și succesorul de drept la tron. Nu îşi dorește sa fie rege, dar va trebui să îşi accepte statutul și să îşi folosească puterile pentru a ajuta întreaga omenire. Alături de Momoa, din distribuţie mai fac parte Amber Heard (în rolul luptatoarei Mera), Willem Dafoe (Vulko), Patrick Wilson (Orm), Dolph Lundgren (Nereus) şi Nicole Kidman - în rolul mamei lui Arthur.

În premieră TV în România, vineri, 29 ianuarie, de la ora 21:50 Furie la volan/ Unhinged prezintă povestea unui aparent conflict minor, ale cărui consecințe sunt totuși greu de imaginat. După o altercație în trafic cu un bărbat (interpretat de Russell Crowe), o mamă și fiul său devin ținta furiei scăpate de sub control a acestuia. Lansat în plină pandemie, odată cu redeschiderea cinematografelor în vara și toamna trecută, Unhinged a avut încasări de peste 40 de milioane de dolari în întreaga lume - un debut important, într-un an atipic, marcat de carantină în întreaga lume.

#Furios şi iute: Hobbs & Shaw

FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW - 2019, Universal

Vineri, 1 ianuarie, ora 20:00

Regia: David Leitch

Cu: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren, Cliff Curtis, Vanessa Kirby

#S-a născut o stea

A STAR IS BORN - 2018, Warner

Vineri, 1 ianuarie, ora 22:20

Regia: Bradley Cooper

Cu: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

#Aquaman

AQUAMAN - 2018, Warner

Duminică, 10 ianuarie, ora 20:00

Regia: James Wan

Cu: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Patrick Wilson

#Furie la volan

UNHINGED - 2020, Vertical

Vineri, 29 ianuarie, ora 21:50

Regia: Derrick Borte

Cu: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman