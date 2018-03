Filmul care l-a făcut pe Guillermo del Toro să plângă

Actorii Willem Dafoe, Gary Oldman, Saoirse Ronan şi Allison Janney şi regizorul Guillermo del Toro au vorbit, între alţii, despre filmele care i-au făcut recent să plângă. Între ele se numără „Shape of Water”, „Una mujer fantástica”, „Call Me by Your Name”, dar şi un thriller sud-coreean cu zombie, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Saoirse Ronan a declarat pentru Variety, că a plâns la finalul „The Shape of Water”, regizat de Del Toro şi premiat cu Oscar pentru „cel mai bun film”. „A fost primul film dintre cele nominalizate pe care l-am văzut şi mi-a plăcut foarte mult”.

De cealaltă parte, regizorul Guillermo del Toro a spus: „Plâng la cele mai neaşteptate filme. Am plâns la un film cu zombie, numit «Train to Busan». Este un film coreean, iar finalul este incredibil de emoţionant şi melodramatic”.

Pe Gary Oldman l-a emoţionat Frances McDomand în „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. Felul în care ea a interpretat pierderea suferită şi frustrarea l-a impresionat pe actorul premiat cu Oscar.

O scenă din „Three Billboards” a rămas şi în memoria actriţei Laurie Metcalf din „Lady Bird”: „Când ea se vorbeşte cu căprioara şi îi spune: «Ştiu că nu eşti ea, dar mulţumesc că ai venit»”.

La rândul ei, Metcalf l-a impresionat pe Virgil Williams, scenaristul „Mudbound”, film nominalizat la la multe categorii ale Oscarurilor de anul acesta.

Laureatul categoriei „cel mai bun film într-o limbă străină”, lungmetrajul chilian „Una mujer fantástica”, a fost emoţionant pentru Willem Dafoe, nominalizat la ediţia de anul acesta pentru rolul secundar din „Florida Project”.

Regizorul filmului, Sebastian Lelio, a mărturisit că a „plâns ca un copil” vizionând „Call Me by Your Name”. „Cred că am plâns vreo 40 de minute fără oprire, la final. Nu am mai plâns aşa de la «Kramer vs Kramer»”.

Actriţele Saoirse Ronan şi Allison Janney, aceasta din urmă premiată cu Oscar pentru rolul secundar din „I, Tonya”, au povestit cât de mult au fost mişcate de filmul lui Luca Guadagnino.

Regizorul italian a „plâns ca un miel” urmărind „The Big Sick”: „Este un film atât de frumos, care atinge într-un fel foarte delicat puncte exacte ale vieţii cotidiene”. Lui i s-a alăturat Sam Rockwell, premiat pentru rolul secundar din „Three Billboards”.