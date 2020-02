Oscar 2020 - Organizatorii ar fi publicat din greşeală o listă cu viitorii câştigători

Pe contul de Twitter al Academiei de arte şi ştiinţe ale cinematografiei de la Hollywood a fost postată luni o listă cu presupuşii câştigători ai premiilor Oscar care se vor decerna pe 9 februarie, relatează ziarul spaniol La Vanguardia, citat de Agerpres.

Contul Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar, are 3,4 milioane de urmăritori (follweri).

În controversata postare apărută sub numele "Oscars Prediction Experience", căreia site-ul de specialitate Deadline i-a făcut o poză înainte de a fi ştearsă, premiul Oscar pentru cel mai bun film îi revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este câştigător la categoria cel mai bun regizor pentru filmul "1917", în timp ce Joaquin Phoenix şi Renee Zellweger sunt câştigători la categoriile cel mai bun actor pentru "Joker" şi, respectiv, cea mai bună actriţă pentru "Judy".

Academia a ţinut totuşi să precizeze că este vorba de o aplicaţie pe care utilizatorii de Twitter o pot folosi pentru a-şi înscrie propriile preferinţe.

Lista apărută luni sub numele "Oscars Prediction Experience" a provocat o amplă dezbatere pe Twitter, astfel încât Academia a postat un alt mesaj pentru a clarifica situaţia: „Invităm fanii Twitter să-şi împărtăşească predicţiile pentru Oscar. Mulţi dintre voi au făcut deja acest lucru! O mică problemă apărută pe Twitter a făcut ca unele din aceste predicţii să apară pe site-ul nostru (...) Greşeala a fost remediată. Vom dezvălui alegerile noastre duminică.”

Sunt însă unii care văd în această greşeală, dovada adevăraţilor câştigători de duminică şi o uriaşă eroare tehnică din partea organizatorilor care au dezvăluit anticipat numele câştigătorilor. Adevărul este însă că luni încă nu se încheiaseră voturile membrilor Academiei, astfel încât nu se puteau cunoaşte încă viitorii câştigători.

"Joker" cu 11 nominalizări porneşte ca favorit la Oscarul pentru cel mai bun film la gala care se va desfăşura duminică seara la Dolby Theatre din Los Angeles, alături de alţi candidaţi, precum "The Irishman", "One Upon a Time... in Hollywood" şi "1917" cu câte 10 nominalizări pentru fiecare.

Dacă ar fi să dăm crezare listei publicate din "greşeală" marele câştigător al celei de-a 92-a ediţii a fi sud-coreeanul "Parasite", cu patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film şi cel mai bun film într-o limbă străină, în timp ce Brad Pitt ar fi în sfârşit recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor secundar, pentru rolul său din "One Upon a Time... in Hollywood". Predicţii care până la urmă nu sunt departe de opiniile analiştilor şi criticilor de film, încheie La Vanguardia.