Lumea filmului a început deja pregătirile pentru gala premiilor Oscar. Luna viitoare va fi anunțată lista scurtă cu filme și actori care ar avea șanse să câștige statueta de aur. Gala din martie 2022 va fi ultima sub regulile din pandemie, adică va fi ultima oară când filme difuzate direct pe servicii de streaming sau care au fost arătate în puține cinematografe vor fi eligibile pentru un premiu Oscar.

„Planeta mea, Arrakis, este atât de frumoasă când soarele este jos pe cer. Poţi vedea cum în aer pluteşte mirodenia rostogolindu-se peste nisipuri. Cei veniţi din afară ne devastează pământurile în fața ochilor noştri”. Așa sună un monolog din filmul „Dune”, una din peliculele cu cele mai mari șanse de a obține multiple nominalizări la Oscar 2022.

„Dune” a avut deja încasări la box office de 350 de milioane de dolari. Pentru noua intepretare a poveștii SF scrise de Frank Herbert, regizorul Denis Villeneuve a ales o distribuție de top, care include în roluri principale vedetele noului val de actori, Zendaya și Timothee Chalamet.

Incursiunea în culisele familie Gucci, unde dragostea, nebunia, crima și lăcomia se amestecă, a făcut deja din „House of Gucci” unul dintre cele mai populare filme ale anului. Lady Gaga are șanse să intre în cursa pentru Oscar, la trei ani după musicalul „A Star Is Born”. De asemenea, în pelicula lui Ridley Scott joacă și Mădălina Ghenea.

Kristen Stewart, cunoscută pentru rolul din „Twilight”, a intrat acum în pielea Prințesei Diana. În „Spencer”, o coproducție SUA/UK în regia lui Pablo Larraín, este spusă povestea Crăciunului 1991, petrecut la Sandringham cu restul familie regale, atunci când Diana a decis să divorțeze de prințul Charles.

„The Power of the Dog” prezintă transformarea lui Benedict Cumberbatch din Sherlock Holmes într-un cowboy american pur sânge, dur și masculin. O abuzează pe noua soție a fratelui lui și pe fiul acesteia, tânăr student la Medicină. Dar, până la urmă, începe să-l ia pe băiat sub aripa lui. Filmul, o coproducție Noua Zeelandă/Australia/Canada/UK în regia lui Jane Campion, a primit multe laude de la criticii de film.

În „King Richard” (regia Reinaldo Marcus Green) Will Smith îl aduce pe marele ecran pe Richard Williams, tatăl și antrenorul surorilor Serena și Venus, care și-a dat fiicele la tenis după ce a văzut-o jucând pe Virginia Ruzici. „Prințul din Bel Air” nu a mai fost nominalizat de 15 ani la Oscar, dar anul acesta are șanse mari să spargă ghinionul.

