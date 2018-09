Filmul fantasy care a debutat pe primul loc în box office

Lungmetrajul fantasy „The House With A Clock In Its Walls”, cu Jack Black şi Cate Blanchett în distribuţie, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, în care documentarul „Fahrenheit 11/9” al lui Michael Moore a avut un start „optimist”.

Filmul Universal regizat de Eli Roth, bazat pe volumul omonim al lui John Bellairs, care are în centru un copil orfan ce îşi ajută unchiul să localizeze un ceas cu puterea de a aduce sfârşitul lumii, a generat încasări de 26,8 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Comedia de acţiunea „A Simple Favor”, regizată de Paul Feig, cu Blake Lively şi Anna Kendrick în rolurile principale, a urcat un loc, până pe poziţia secundă. Producţia Lionsgate a generat, în al doilea weekend de la premieră, încasări de 10,4 milioane de dolari, scrie News.ro.

Horror-ul „The Nun” (Warner Bros.-New Line) a coborât un loc în clasament, până pe trei, după ce, în al treilea weekend, a generat încasări de 10,2 milioane de dolari.

Filmul horror „The Predator” (Fox), care a debutat weekendul trecut pe primul loc în clasamentul nord-american, a coborât acum până pe patru, cu încasări de 8,7 milioane de dolari.

Comedia „Crazy Rich Asians” (Warner Bros.) s-a menţinut pe locul al cincilea în top, după ce - în al şaselea weekend de la premieră - a generat încasări de 6,5 milioane de dolari.

Drama „White Boy Rick” (Studio 8), bazată pe întâmplări adevărate, cu Matthew McConaughey şi Jennifer Jason Leigh în distribuţie, a coborât două poziţii în top, până pe şase, cu încasări de 5 milioane de dolari înregistrate în al doilea weekend de la premieră.

Thrillerul de acţiune „Peppermint” (STXfilms), cu Jennifer Garner în rol principal, a coborât un loc, până pe şapte, după ce - în al treilea weekend - a generat încasări de 3,7 milioane de dolari.

Documentarul „Fahrenheit 11/9”, despre care regizorul Michael Moore spune că speră să reprezinte începutul sfârşitului preşedinţiei Trump, a debutat pe locul al optulea, cu încasări de 3,1 milioane de dolari. „Suntem optimişti”, a declarat Steve Bunnell, reprezentant al companiei de distribuţie Briarcliff, citat de The Hollywood Reporter. „Ideea era ca filmul să ruleze peste tot până la alegerile de la jumătatea mandatului”.

Pe locul al nouălea, în coborâre două poziţii, s-a clasat filmul de acţiune „The Meg” (Warner Bros.), cu Jason Statham în rol principal. În al şaptelea weekend de la premieră, el a generat încasări de 2,3 milioane de dolari.

Thrillerul „Searching” (Sony), despre o familie coreeană ce trăieşte în zona Golfului San Francisco, a coborât două locuri, până pe zece, cu încasări de 2,1 milioane de dolari în al cincilea weekend de la premieră.

