Filmul "First Man", criticat în SUA că nu este suficient de patriot

Filmul "First Man", despre Neil Armstrong şi misiunea Apollo 11, este criticat în Statele Unite că nu este suficient de patriot din cauză că astronautul, interpretat de Ryan Gosling, nu este văzut când înfige drapelul american pe Lună, scrie News.ro..

Marco Rubio, fost candidat republican pentru nominalizarea la alegerile prezidenţiale din 2016, a fost primul care a vorbit împotriva filmului ce va fi lansat în cinematografele americane pe 12 octombrie.

„Este pură nebunie”, scrie pe Twitter senatorul de Florida cu privire la absenţa scenei în care drapelul este înfipt pe Lună. „Şi acest fapt nu aduce tribut unei epoci în care este nevoie să amintim poporului nostru ceea ce am putut realiza pentru că am lucrat împreună”.

„Americanii au plătit pentru această misiune (Apollo 11), rachetele au fost construite de americani, cu o tehnologie americană şi transportând astronauţi americani. Nu a fost o misiune a Naţiunilor Unite”, a adăugat el.

Fiii lui Neil Armstrong, Rick şi Mark, şi James Hansen, autorul cărţii "First Man: The Life of Neil A. Armstrong", din care este inspirat filmul, au reacţionat fără întârziere vineri, într-un comunicat comun. Este vorba, după cum spun ei, de o „istorie umană şi universală”, care nu are nimic „anti-american”, „mai degrabă contrariul”.

„Nu ne credeţi pe cuvânt. Încurajăm pe toată lumea să meargă să vadă acest film remarcabil şi să-şi facă propria opinie”, se precizează în comunicat.

Regizorul Damien Chazelle şi-a apărat filmul, care a deschis Festivalul de Film de la Veneţia, săptămâna aceasta.

„Arăt în "First Man" drapelul american ridicat pe suprafaţa Lunii, dar momentul exact în care el este înfipt face parte mai degrabă din mai multe episoade ale misiunii Apollo 11 la care am ales să nu mă opresc. Scopul meu a fost să arăt audienţei aspectele nevăzute, neştiute ale misiunii americane - în special povestea persoanlă a lui Neil Armstrong şi ce ar fi putut gândi şi simţi în timpul acelor ore faimoase. Pentru a răspunde la întrebarea dacă a fost un mesaj politic, răspunsul este nu”, a adăugat el în comunicatul de presă publicat de revista de specialitate Variety.

Potrivit revistei, Gosling a răspuns criticilor: „Cred că acest lucru a fost privit în general ca o realizare umană şi aşa am ales să prezentăm povestea. Cred, de asemenea, că Neil a fost extrem de modest, ca mulţi astronauţi, şi încă o dată a distras atenţia de la el către cei 400.000 de oameni care au făcut această misiune posibilă”.

Ryan Gosling îl interpretează pe astronautul Neil Armstrong, alături de el fiind Claire Foy, iar scenariul este semnat de Josh Singer.

