Filmul "It Ends With Us/Totul se termină cu noi" a fost interzis în Qatar din cauza unor scene de sărut

Filmul de dragoste "It Ends With Us/Totul se termină cu noi" în regia lui Blake Lively a fost interzis în Qatar din cauza scenelor de sărut, scrie Variety.

Comitetul de cenzură al țării a blocat lansarea în cinematografe a filmului PG-13, de la Sony Pictures și Wayfarer Studios, au declarat pentru Variety surse apropiate filmului.

"It Ends With Us" conține scene de sărut și o scenă de sex non-grafică în care personajele își păstrează lenjeria intimă pe ei.

Qatar are reguli de cenzură foarte stricte și o istorie de interzicere a filmelor americane. "Barbie", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" și filmele Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" și "Eternals" – sunt doar câteva dintre victime celebre ale cenzurii. Qatar a blocat, de asemenea, comedia cu rating R "No Hard Feelings", în care Jennifer Lawrence se dezbracă; spinoff-ul "Toy Story" "Lightyear", care prezintă un sărut gay (DA, un film de desene animate) sau filmul Pixar "Onward", pentru o referire vagă la un personaj lesbian.

Filmul "It Ends With Us", regizat de Justin Baldoni, urmărește povestea unei florărese pe nume Lily care se îndrăgostește de un neurochirurg. După ce Lily se întâlnește cu prietenul ei din copilărie (Brandon Sklenar), Ryle devine gelos, iar relația lor ia o turnură întunecată.

O adaptare a popularului roman de dragoste al lui Colleen Hoover, filmul a costat doar 25 de milioane de dolari pentru a fi produs și este de așteptat să înregistreze un profit.

Filmul este din acest weekend și în cineamtografele din România, cu rating AP-12 (poate fi văzut de copii sub 12 ani, numai cu acordul părinților).

Editor : Sebastian Eduard