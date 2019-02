Gala Premiilor GOPO 2019, în exclusivitate, la Film Now și Digi24

Film Now va transmite în direct, în exclusivitate, în data de 19 martie 2019, de la ora 20:00, cel mai prestigios eveniment al cinematografiei românești, cea de-a XIII-a ediție a Premiilor Gopo. Este primul an în care Gala Premiilor Gopo este adusă cinefililor români de Film Now și Digi24, în calitate de coproducători ai evenimentului.

„Parteneriatul cu Premiile Gopo așază Film Now pe o poziție privilegiată între televiziunile de profil. Film Now transmite în direct și în exclusivitate, în următoarea lună, evenimentele cele mai importante pentru cineaști și cinefili. Duminică, 25 februarie 2019, Gala Premiilor Academiei Americane de Film și, peste mai puțin de o lună, pe 19 martie 2019, Gala Premiilor Gopo, evenimentul care desemnează cele mai valoroase filme românești realizate anul trecut”, a arătat Bogdan Chirițoiu, manager de proiect.

„Ne bucurăm să avem alături, la cea de 13-a ediție, un partener angajat în susținerea cinematografiei românești, atât prin programele dedicate, unice în peisajul audio-vizual, cât și prin valorile pe care le promovează”, a declarat Tudor Giurgiu, inițiator al Galei Premiilor Gopo.

În premieră în istoria galei, nominalizările la Premiile Gopo 2019 sunt anunțate și prin intermediul unui mesaj video joi, 21 februarie 2019 (ora 12:30 la Digi 24 și 12:35 la Film Now). Nominalizările vor fi dezvăluite de Oana Zamfir, prezentatoare Ca-n Filme la Digi24, singura emisiune despre cinematografie din peisajul audiovizual autohton. După anunț, peste 600 de membri activi din industria cinematografică românească vor vota câștigătorii trofeelor Gopo 2019.

În perioada care precedă decernarea premiilor, jurnalele de știri Digi24 vor prezenta reportaje și materiale dedicate filmelor care intră în cursa pentru râvnitele statuete Gopo. Primele vești de la Gala vor sosi, de asemenea, de la Digi24. Marți, 19 martie 2019, jurnalul România 24 va transmite primele imagini și declarații ale nominalizaților și invitaților, iar de la ora 20:00, Film Now va difuza integral și în exclusivitate Gala Premiilor Gopo.

„Moromeții 2”, în regia lui Stere Gulea, „Dragoste 1. Câine”, în regia lui Florin Șerban, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, în regia lui Radu Jude, „Pororoca” (regia Constantin Popescu) și „Charleston” (regia Andrei Crețulescu) sunt producțiile care intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film.

Lista completă a nominalizărilor poate fi consultată pe https://premiilegopo.ro/.

Gala Premiilor Gopo 2019, ediția a XIII-a, este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al Teatrului Național Bucuresti și al agenției Babel Communications, în parteneriat cu Film Now și Digi24.

Etichete:

,

,