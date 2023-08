În luna august, Film Now încinge ecranele cu pelicule captivante și personaje memorabile!

În luna august, Film Now vine cu o selecție explozivă de pelicule captivante și personaje memorabile. Pregătiți-vă să experimentați emoții la cote maxime, într-o călătorie cinematografică plină de acțiune, mister și suspans.

Personaje memorabile și povești incitante se contopesc într-o experiență cinematografică de neuitat, menită să vă ofere momente de divertisment și adrenalină pură. De la aventurile spectaculoase ale Omului-Păianjen și intrigile lumii obscure din "Sfinții din Mafie," la enigmele infricoșătoare din "Pe urmele ucigașului" și înfruntarea cu răul absolut în "Malignant - Încarnarea răului," Film Now vă promite o vară memorabilă pe micile ecrane.

Începem duminică, 13 august, la 20:00, cu "Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă/ SPIDER-MAN: NO WAY HOME (2021)." În această producție de excepție ce a dominat încasările la nivel global cu sume aproape de 2 miliarde de dolari, Tom Holland, Zendaya și Benedict Cumberbatch te vor captiva într-o poveste în care Spider-Man, eroul cartierului, se confruntă cu alegeri aproape imposibile, având nevoie de ajutorul lui Doctor Strange.

În premieră TV, duminică, 20 august, la 20:00, urmărește "Pe urmele ucigașului/ TO CATCH A KILLER (2023)." Shailene Woodley o interpretează pe Eleanor, ofițer de poliție în Baltimore, implicată în urmărirea unui criminal periculos, iar în noaptea de Revelion, descoperirile sale ar putea schimba totul, dar la un cost personal extrem de mare.

Vineri, 25 august, de la 21:35, fii martorul intrigilor din "Sfinții din Mafie/ THE MANY SAINTS OF NEWARK (2021)." Filmul dezvăluie ascensiunea tânărului Tony Soprano într-un oraș marcat de conflicte și rivalități între clanurile mafiote. Într-o lume a obscurității și a secretelor, influența puternică a unchiului său, Dickie Moltisanti, joacă un rol decisiv în transformarea sa într-un lider mafiot puternic.

În data de 27 august, la 20:00, în premieră TV, vei avea parte de o poveste impresionantă în "Devotion: Eroii aerului/ DEVOTION (2022)." Filmul relatează adevărata și emoționanta poveste a lui Jesse Brown, primul aviator negru din istoria Marinei Statelor Unite, și a prieteniei sale puternice cu pilotul Tom Hudner, inspirând generații de militari cu eroismul și sacrificiul său.

Pe 30 august, de la 22:40, pregătește-te pentru "Malignant - Încarnarea răului/ MALIGNANT (2021)." Filmul vă va ține cu sufletul la gură într-o poveste terifiantă, în care Madison este terorizată de viziuni înfricoșătoare ale unor crime cumplite. Pe măsură ce se trezește în fața realității, trebuie să descopere dacă aceste crime pot fi prevenite.

Film Now vă invită să vă bucurați de o vară de neuitat pe micile ecrane, oferindu-vă o selecție captivantă de filme ce vor rămâne în sufletul vostru. Aventura, suspansul și emoția vă așteaptă, doar pe Film Now!

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

# Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă

SPIDER-MAN: NO WAY HOME/ 2021

Duminică, 13 august, la 20:00

Regia: Jon Watts

Cu: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Marisa Tomei

# Pe urmele ucigașului

TO CATCH A KILLER/ 2023

În premieră TV, duminică, 20 august, la 20:00

Regia: Damian Szifron

Cu: Ben Mendelsohn, Shailene Woodley

# Sfinții din Mafie

THE MANY SAINTS OF NEWARK/ 2021

Vineri, 25 august, la 21:35

Regia: Alan Taylor

Cu: Alessandro Nivola, Billy Magnussen, Corey Stoll, Jon Bernthal, Leslie Odom Jr., Ray Liotta, Vera Farmiga

# Devotion: Eroii aerului

DEVOTION/ 2022

În premieră TV, duminică, 27 august,

la ora 20:00

Regia: J.D. Dillard

Cu: Glen Powell, Jonathan Majors

# Malignant - Încarnarea răului

MALIGNANT/ 2021

Miercuri, 30 august, la 22:40

Regia: James Wan

Cu: Annabelle Wallis, George Young, Maddie Hasson