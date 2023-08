Lansarea filmului Dune 2 a fost amânată pentru 2024 din cauza grevei de la Hollywood

Studiourile Warner Bros. au anunţat că amână lansarea filmului Dune 2, în care joacă Zendaya şi Timothée Chalamet, până în martie 2024, din cauza grevei actorilor şi scenariştilor de la Hollywood, scrie Variety.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Programată iniţial pentru lansare la 1 noiembrie 2023, această a doua parte a filmului Dune va spune povestea lui Paul Atreides (Timothée Chalamet), care face echipă cu Fremen şi Chani (Zendaya) pentru a elibera planeta deşertică Arrakis de sub controlul Casei Harkonnen, după căderea propriei case.

În trailerul pentru Dune 2, dat publicității în iunie anul trecut, apar şi prinţesa Irulan (Florence Pugh), Feyd-Rautha (Austin Butler) şi împăratul Shaddam IV (Christopher Walken).

Regăsiți și în primul film, Stilgar (Javier Bardem), Rabban Harkonnen (Dave Bautista) şi baronul Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) se vor regăsi deopotrivă în a doua peliculă.

Din 14 iulie, sindicatul SAG-AFTRA, care reprezintă 160.000 de actori, cascadori, dansatori şi alţi profesionişti de pe micul şi marele ecran, s-a alăturat sindicatului scenariştilor, aflat deja în grevă de peste 100 de zile, ca urmare a eşecului negocierilor cu studiourile privind salariile şi garanţiile acordate oamenilor din industrie în faţa inteligenţei artificiale.

Această dublă acţiune sindicală este prima de acest fel din ultimii 60 de ani în Statele Unite, iar consecinţele sale, care au paralizat Hollywood-ul, ar putea fi resimţite în curând pe ecrane.

Potrivit presei americane de specialitate, citată de news.ro, au fost suspendate producţii majore, precum următoarele trei episoade din Avatar, Paddington 3, filmele Marvel - Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade, Fantastic Four, Deadpool 3 şi Avengers: Kang Dynasty, precum şi Gladiator 2 al lui Ridley Scott, a doua parte din Mission Impossible 7 şi continuarea filmului Beetlejuice.

Cu toate acestea, unele producţii, cum ar fi Mother Mary al lui David Lowery, The Rivals of Amziah King şi Death of a Unicorne au semnat un acord cu SAG-AFTRA pentru a continua filmările în timpul grevei.

Editor : Andreea Smerea