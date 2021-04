Premiile BAFTA 2021: Lista câștigătorilor. „Nomadland” a dominat gala, câștigând patru trofee

Filmul „Nomadland” este marele câștigător al galei premiilor BAFTA 2021, acestei pelicule revenindu-i trei dintre cele mai importante trofee: pentru cel mai bun film, cea mai bună regie și cea mai bună actriță. Lungmetrajului regizat de Chloe Zhao i-a fost acordat, de asemenea, și premiul pentru cea mai bună imagine.

„Nomadland”, povestea unei comunităţi de nomazi moderni care străbat vestul Statelor Unite în rulote, este regizat de cineasta de origine chineză Chloe Zhao și o are ca protagonistă pe Frances McDormand. Actrița în vârstă de 63 de ani joacă rolul unei văduve care, după recesiunea din 2008 din Statele Unite, îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.

Pelicula a obţinut deja și alte recompense importante, între care două Globuri de Aur, în actualul sezon de premiere a industriei cinematografice, care va culmina peste două săptămâni, la 25 aprilie, cu premiile Oscar.

„Dorim să dedicăm acest premiu comunităţii de nomazi care ne-au primit cu atât de mare generozitate în vieţile lor”, a spus Chloe Zhao, câştigătoarea premiului pentru cea mai bună regie, în discursul de mulţumire. „Vă mulţumim că ne-aţi arătat că îmbătrânirea este o parte frumoasă a vieţii, pe care trebuie să o preţuim şi să o celebrăm cu toţii. Felul în care ne tratăm vârstnicii spune multe despre noi ca societate şi trebuie să fim mai buni”, a adăugat regizoarea.

Cine sunt principalii câștigători

Veteranul Anthony Hopkins a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal graţie interpretării rolului unui bărbat afectat de demenţă în pelicula „The Father”.

„Sunt într-un moment al veţii mele când nu mă mai aşteptam să primesc aşa ceva”, a spus actorul în vârstă de 83 de ani, adăugând, cu autoironie, că vârsta sa a făcut ca filmul să fie uşor de făcut.

Yuh-Jung Youn a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării din „Minari”, în care joacă rolul unei bunici care călătoreşte din Coreea de Sud în Statele Unite pentru a avea grijă de nepoţi.

Actriţa sud-coreeană în vârstă de 73 de ani, care a câştigat și premiul Sindicatului Actorilor Americani şi a fost nominalizată și la Oscar, a stârnit râsete când, în discursul de mulțumire, a spus, în glumă, că are o importanţă deosebită faptul de a fi apreciată de „britanici, cunoscuţi pentru snobismul lor”.

Daniel Kaluuya, răsfăţatul acestui sezon al premiilor graţie interpretării activistului Fred Hampton, liderul grupului Black Panther, în „Judas and the Black Messiah”, a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Regizorul peliculelor „Brokeback Mountain” şi „Life of Pi”, cineastul Ang Lee, a primit BAFTA Fellowship, cea mai importantă distincţie acordată de Academia britanică de film şi televiziune pentru contribuţii deosebite în domeniul filmului.

Premiul pentru cel mai bun film britanic a fost obţinut de „Promising Young Woman”, o poveste despre răzbunare în epoca #MeToo, peliculă premiată şi în categoria „cel mai bun scenariu original”.

După controversele de la ediţia de anul trecut, când BAFTA a prezentat o listă de concurenţi formată în exclusivitate din persoane albe, mai mult de jumătate dintre cei 24 de nominalizaţi din acest an au fost actori de culoare.

Omagiu pentru prințul Philip, primul președinte al BAFTA

Premiile BAFTA, ajunse la ediția a 74-a, sunt cele mai importante distincții acordate de Academia britanică de film și televiziune. În contextul pandemiei de COVID-19, ceremonia s-a desfăşurat virtual, în două seri, sâmbătă și duminică, nominalizaţii fiind prezenţi prin videoconferinţă. Vedetele Hugh Grant şi Priyanka Chopra Jonas şi-au făcut totuși apariţia în persoană la Royal Albert Hall din Londra, în timp ce Renee Zellweger şi Anna Kendrick s-au alăturat galei dintr-un studio din Los Angeles pentru a prezenta câştigătorii, relatează Agerpres.

Academia britanică de film şi televiziune i-a adus un omagiu prinţului Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri, la vârsta de 99 de ani. Philip a fost primul preşedinte al BAFTA, în 1959. Nepotul lui, prinţul William, este în prezent preşedintele Academiei britanice de film, dar și-a anulat anul acesta participarea la gală ca urmare a decesului bunicului său.

BAFTA 2021. Lista completă a câștigătorilor

Prezentăm mai jos lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2021:

Cel mai bun film: Nomadland (regia Chloe Zhao)

Cel mai bun film britanic: Promising Young Woman (regia Emerald Fennell)

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ( Nomadland)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins (The Father)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand (Nomadland)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn (Minari)

Cel mai bun scenariu original: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun film străin: Another Round (Thomas Vinterberg)

Cel mai bun documentar (categorie la care a concurat și filmul „colectiv” al lui Alexander Nanau): My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reeda)

Cel mai bun lungmetraj animat: Soul (Pete Docter, Dana Murray)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: His House (Remi Weekes)

Cea mai bună coloană sonoră: Soul (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross)

Cea mai bună imagine: Nomadland (Joshua James Richards)

Cel mai bun montaj: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

Cea mai bună scenografie: Mank (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun design de costume: Ma Rainey's Black Bottom (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: Ma Rainey's Black Bottom (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cel mai bun sunet: Sound of Metal (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: Tenet (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: The Owl and the Pussycat

Cel mai bun scurtmetraj britanic: The Present

Cea mai bună distribuţie: Rocks (Lucy Pardee)

Rising Star Award (trofeu votat de public): Bukky Bakray.

Editor : Luana Pavaluca