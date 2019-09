Premiu de 1.300 de dolari pentru a viziona 13 filme după Stephen King. Concursul are o singură cerință

Un concurs oferă în SUA un premiu de 1.300 dolari persoanei care va putea să vizioneze înainte de Halloween treisprezece filme adaptate după cărţile lui Stephen King, printre care 'Creepshow', 'It', versiunea originală sau cea modernă, 'The Shining', sau 'Children of the Corn', relatează Agerpres.

Platforma de conţinuturi audio-vizuale USDish a lansat provocarea săptămâna aceasta, într-un moment în care pe marile ecrane poate fi văzut mare succes la box-office, 'It: Chapter Two' şi lansat în cinematografele din toată lumea. Singura cerinţă este ca spectatorul să-şi împărtăşească trăirile într-o agendă.

Nu se pretinde niciun nivel deosebit de studii, sau vreun domeniu profesional anume şi nici nu vor fi verificate antecendentele, totuşi solicitanţii trebuie să aibă domiciliul în SUA şi să aibă vârsta de peste 18 ani.

Pentru a participa, persoanele interesate trebuie să convingă juriului că sunt "victima perfectă" pentru provocare.

Cel selectat va primi un kit complet pentru a vedea cele 13 filme care include o lanternă, o pătură, floricele de porumb, dulciuri şi produse inspirate din universul lui Stephen King. Norocosul, sau norocoasa, va trebui să utilizeze şi un aparat cunoscut ca FitBit pentru a-şi măsura ritmul cardiac la scenele intense.

Dintre cele peste 40 de adaptări cinematografice ale cărţilor lui Stephen King, organizatorii concursului au selectat: 'Carrie' (original sau noua versiune), 'Children of the Corn', 'Christine', 'Creepshow', 'Cujo', 'Dreamcatcher', 'It' (original sau noua versiune), 'The Mist', 'Pet Sematary', (original sau noua versiune), 'Salem's Lot', 'The Shining', 'Thinner' şi 'Misery'.

În agenda personală, concurentul va trebui să înregistreze orele sale de somn, dacă va mai putea dormi bine, şi detaliile coşmarelor sau gândurilor sale cele mai terifiante. În schimbul acestei aventuri va rămâne cu 1.300 de dolari în buzunar şi cu multe ore de teroare în spate.