Serialele "Shogun" şi "The Bear" conduc în topul nominalizărilor la premiile Emmy

Serialele "Shogun" şi "The Bear" conduc în topul nominalizărilor pentru premiile Emmy. Drama istorică "Shogun", povestea unei lupte pentru putere în Japonia feudală, a obținut 25 de nominalizări.

Primul sezon al seriei reţelei FX, "Shogun", va concura la categoria Cea mai bună dramă, trofeul Emmy de top, cu ultimul sezon pe Netflix. Această categorie include şi drama regală britanică "The Crown", printre altele, informează News.ro.

Un alt serial FX, povestea captivantă despre restaurante "The Bear", a obţinut 23 de nominalizări, inclusiv una pentru Cea mai bună comedie, categorie pe care a câştigat-o la ultimele Emmy-uri. "The Bear" îi are în distribuţie pe Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce şi Liza Colón-Zayas, toţi primind nominalizări pentru interpretare.

Comedii nominalizate mai sunt și "Abbott Elementary" de la ABC, care se desfăşoară într-o şcoală subfinanţată din Philadelphia, şi "Hacks" de la HBO despre o comediantă septuagenară şi un scriitor milenar.

Filmul "Baby Reindeer", care a dat lovitura pe Netflix, a primit, de asemenea, 11 nominalizări după ce a devenit un succes surpriză pentru platformă. Serialul dramatic bazat pe fapte reale, despre un comediant care se confruntă cu un hărţuitor, a primit nominalizări pentru starul Richard Gadd, precum şi pentru Jessica Gunning.

Steve Martin şi Martin Short conduc categoria actorilor de comedie şi vor concura alături de Matt Berry din "What We Do in the Shadows", Larry David din "Curb Your Enthusiasm", Jeremy Allen White din "The Bear" şi D'Pharaoh Woon-A-Tai din "Reservation Dogs".

Robert Downey Jr şi Da'Vine Joy Randolph, recent laureaţi ai premiului Oscar, au primit, de asemenea, nominalizări pentru rolurile din "The Sympathiser" şi "Only Murders in the Building". Randolph se confruntă cu Olivia Colman şi Jamie Lee Curtis la categoria actriţă invitată în comedie.

Printre cele mai notabile excluderi se numără apreciatul serial de dramă suprarealistă "The Curse", în care a jucat Emma Stone, recent câştigătoare a premiului Oscar, satira HBO "The Regime" a lui Kate Winslet şi drama cu buget mare "Masters of the Air" a Apple, care a obţinut doar trei nominalizări la categoriile tehnice.

Cei aproximativ 24.000 de membri ai Academiei TV şi-au făcut alegerile dintr-un număr total de 229 de seriale prezentate în categoriile principale dramă, comedie şi seriale limitate/antologie în 2024 - în scădere cu 33% faţă de cele 309 de anul trecut. Având în vedere numărul mai mic de propuneri, a scăzut numărul de nominalizări la mai multe categorii (la cinci nominalizări în domeniile comedie principală şi actorie în seriale limitate/antologice/filme TV).

Cea de-a 76-a ediţie a Premiilor Emmy va fi transmisă în direct de la LA Live Peacock Theatre din centrul oraşului Los Angeles duminică, 15 septembrie, de la ora 20.00 la ora 23.00 ET/5 p.m. la 8 p.m. PT pe ABC. Emisiunea va putea fi urmărită a doua zi pe Hulu. O gazdă nu a fost încă desemnată, potrivit Variety.

Editor : M.I.